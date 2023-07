Vibonati : Ride bene chi ride a Luglio ..ma anche ad Agosto

Dopo il successo strepitoso della presentazione del lungo cartellone di spettacoli, al museo Logos con la ballerina di flamenco, Rossella , Vibonati ed il museo Logos, sono diventati icone della cultura e del divertimento dell’estate 2023 nel Golfo di Policastro e non solo .

Prossimo appuntamento domenica 16 ,al Museo Logos,, tra i tanti ospiti, la partecipazione di Pino Aprile, del sindaco Manuel Borrelli , al convegno : “Meridionalismo di ieri e di oggi dell’Europa che verrà”.

Vibonati quindi non solo paese dei portali, ma ospitalità e accoglienza, tutta in trepidante attesa per accogliere con un pubblico delle grandi occasioni Domenica 30 Luglio Peppyssimo , il nuovo esilarante show del grande Peppe Iodice.

Uno spettacolo scritto con Francesco Mastandrea, che vuole divertire, ma anche far riflettere, che porta in giro lo spirito goliardico e pirotecnico del Peppy Night: il programma televisivo campione di ascolti.

Accompagnato da Francesco Mastandrea, suo compagno di scena anche in TV, Peppe mette sotto la sua personale lente d’ingrandimento le paure, le preoccupazioni, i problemi che caratterizzano questo periodo, ma anche la possibilità di vivere un momento di leggerezza e di evasione grazie ad uno show colorato e ricco di sorprese! Peppissimo è Peppe Iodice all’ennesima potenza!

Tenetevi pronti perché venerdì 11 Agosto sarà di scena Emanuela Aureli.

Prevendite disponibili nei punti vendita autorizzati e on line su Eventribe .

Per informazioni 3888075488 – 3476761300