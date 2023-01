Viabilità Porta Ovest, plauso Filca-Cisl per progetto completamento.

Intervento di completamento della viabilità Porta Ovest – stralcio 1 con importo a base di gara di 37 milioni di euro.

Come Filca Cisl riteniamo che questo “fondamentale” intervento contribuirà ad una Ulteriore Crescita per il settore Edile nella Provincia di Salerno, darà sicuramente lavoro ai lavoratori ed alle imprese del settore delle costruzioni;

al contempo l’intervento rappresenta un importante avanzamento sul fronte della viabilità della città di Salerno, città ormai a vocazione turistica grazie alla bellezza paesaggistica, ma anche commerciale proprio grazie agli interventi, alle opere, alle infrastrutture realizzate nel corso degli anni e il completamento definitivo di Porta Ovest siamo sicuri apporterà ulteriori migliorie.

Queste opere rappresentano chiaramente un segnale di “rinnovamento” per Salerno e per la sua Provincia, opere utili a favorire crescita e nuove opportunità di lavoro, opere determinanti per lo sviluppo futuro del territorio, per queste ragioni come Filca Cisl di Salerno auspichiamo che siano rispettate le tempistiche per la cantierizzazione ed il completamento definitivo.