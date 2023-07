VI edizione Premio delle Arti in memoria di Emidio Cecchini, giovedì 27 area archeologica di Fratte

Sarà la suggestiva location dell’area Archeologica di Fratte, ad ospitare giovedì 27 luglio alle ore 21.00 il Premio alla Memoria “Emidio Cecchini” nel corso della rassegna Concerti d’Estate di Villa Guariglia… in tour, giunta alla XXVI edizione, promossa dal Centro Turistico ACLI di Salerno e resa possibile grazie al sostegno della Provincia di Salerno.

Il Premio, occasione per ricordare il compianto Presidente nazionale di Acli Arte e Spettacolo, scomparso prematuramente nel giugno 2015, vuole rappresentare un tributo all’uomo, al dirigente ed all’artista, che ha saputo tramutare in impegno sociale, il suo talento artistico e professionale.

Da sempre attento alla crescita umana e artistica dei suoi allievi, attraverso il Premio che le ACLI provinciali ed il CTA Salerno Aps hanno voluto istituire, si vuole riconoscere l’impegno e la dedizione che giovani musicisti, profondono quotidianamente nella valorizzazione delle Arti, attraverso i propri talenti e capacità professionali.

Quest’anno il Premio, che per due anni non è stato assegnato causa pandemia, sarà conferito al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno che anche quest’anno, ha contribuito ad elevare la qualità delle proposte artistiche dei Concerti, programmando quattro serate dell’articolato cartellone. La serata del 27, dedicata a Lucio Battisti con l’intervento del “6 in jazz” ha preceduto due straordinarie esibizioni con gli omaggi a Piazzolla e Pino Mango, a cui seguirà il tributo alla poesia e alla musica sudamericana del tango, con il tributo alla storia d’amore tra Pablo e Matilde Neruda.

Il Premio delle Arti, istituito all’indomani della dolorosa scomparsa di Emidio Cecchini, Presidente nazionale di Acli Arte e Spettacolo, nasce con il duplice intento di fare memoria di un amico e dirigente dalla grande sensibilità, dedito all’educazione e promozione dei giovani a cui ha dedicato i migliori anni da docente del Conservatorio, valorizzandone i talenti e offrendo loro, attraverso la musica, occasione di crescita umana, professionale ed inclusione sociale.

Sarà Daniele Manzolillo, Presidente provinciale delle Acli di Salerno Aps a conferire il Premio che riporta nelle motivazioni: Al Conservatorio “G. Martucci”, luogo di alta formazione e mirata cura educativa, da sempre fucina di giovani talenti con una visione inclusiva e attenta alla funzione sociale delle Arti. Con approcci corresponsabili il Conservatorio si contraddistingue nella capacità di sostenere, valorizzare e promuovere la rete degli attori di una comunità educante diffusa e generativa di opportunità e di crescita umana e professionale dei suoi allievi e docenti.