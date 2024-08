VeliaTeatro, Polifemo martedì 13

Martedì 13 agosto 2024 ore 21.15 – Arena Zenone – Viale Parmenide Marina di Ascea (SA)

Polifemo, in arte Mostro – Lectio brevis di Luigi Spina già professore di Filologia Classica all’Università Federico II Napoli

a seguire la prima nazionale dello spettacolo

NESSUNO SFUGGE AL CICLOPE

da Omero, Euripide, Pirandello, Emma Dante

Drammaturgia e testo Luigi Spina. Regia Francesco Puccio con Antonio Coppola, Alessandro Musto, Giacomo Casaula, Cristina Mazzaccaro. Canto d’apertura “Mare traditore” di Mario Lambiase. Musiche originali di Ernesto Tortorella.

In un commissariato arriva una telefonata di Ulisse che denunzia la scomparsa di Penelope. Polifemo tiene in ostaggio Penelope con l’aiuto di due Satiri che conoscono a memoria le narrazioni sul Ciclope di Omero e di Euripide, e le recitano intervallando i versi del canto IX dell’Odissea con i versi del Ciclope di Euripide tradotto in siciliano da Luigi Pirandello. Il Commissario Sileno indaga…

Luigi Spina (Salerno 1946) – Professore ordinario di Filologia classica (Grammatica greca e latina, Storia della retorica classica) presso il Dipartimento di Filologia Classica Francesco Arnaldi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in pensione per dimissioni dal primo novembre 2009, ha insegnato Storia della lingua greca nell’Università della Calabria. È stato titolare di una Chaire Gutenberg per il 2009 nell’Università di Strasburgo. Ha organizzato numerosi convegni nazionali e internazionali e ha tenuto relazioni su invito a numerosi convegni dello stesso tipo. Ha pubblicato oltre 200 fra articoli su riviste nazionali e internazionali e contributi su volumi collettivi e atti di convegni, anche in lingua francese, inglese e tedesca. Ha tenuto seminari presso le università di Nancy e Strasburgo. È stato ideatore e responsabile dell’accordo di cooperazione didattica e scientifica fra l’Ateneo napoletano Federico II e l’Università di Strasburgo, nonché responsabile di accordi Erasmus con le Università di Strasburgo, Gand, Reading e Cracovia. È membro della International Society for the History of Rhetoric e Associate Editor della rivista Rhetorica. È membro del Centre pour l’analyse des rhétoriques Religieuses de l’Antiquité (CARRA) di Strasburgo. È segretario della Associazione Antropologia e Mondo Antico. È membro della redazione della rivista Linguistica e Letteratura. Fa parte della Redazione della rivista on-line Dionysus ex Machina. È membro del Comitato Scientifico della Collana Classici Contro (editore Mimesis, Milano) diretta da A. Camerotto e F. Pontani.

