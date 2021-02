Indici di carico: la novità Continental

Continental viene considerato come uno dei marchi più autorevoli nel settore degli pneumatici. L’azienda tedesca opera nel proprio ambito di competenza da ormai 150 anni ed è riuscita a introdurre soluzioni tecniche all’avanguardia a più riprese. Un discorso del genere è valido anche per ciò che concerne gli indici di carico, sui quali il brand lavora in maniera intensiva. Ecco cosa c’è da sapere riguardo alle nuove introduzioni di Continental in questo particolare comparto.

Come funziona la scelta della taglia per gli pneumatici

Quando ci si accinge all’acquisto di un nuovo set di gomme, bisogna tenere d’occhio anche i più piccoli particolari. Nel caso specifico, è necessario visionare la carta di circolazione e controllare che una determinata taglia degli pneumatici sia pienamente conforme alla vettura della quale si è in possesso. Un parametro del genere non può assolutamente essere sbagliato, dato che può mettere in serio pericolo il funzionamento del proprio veicolo e provocare una sanzione pecuniaria compresa all’incirca tra i 400 e i 1700 euro.

Le misure delle gomme, quindi, vanno selezionate con tutta la dovuta cura, senza tralasciare alcun dettaglio. Per leggere al meglio un dato simile, tocca conoscere la sequenza di cifre e numeri che lo compongono. Si parte dalle dimensioni vere e proprie, con larghezza del battistrada, altezza del fianco laterale e quantità di pollici del cerchio sul quale lo pneumatico va installato. Quindi, si prosegue con l’indice di carico, ossia il peso massimo che può essere sorretto da ciascuna delle ruote installate. Infine, non bisogna dimenticare il codice di velocità, con una lettera che contrassegna la velocità massima per la quale lo pneumatico può essere utilizzato.

Gli specialisti di Ingrosso Gomme fanno notare come la scelta di Continental, di concentrarsi proprio sull’indice di carico, comporta per gli automobilisti un notevole supporto in caso di auto sottoposte a carichi notevoli ed un considerevole aumento della stabilità e sicurezza della vettura.

Indici di carico, cosa sono e come vanno scelti

A questo punto, l’attenzione si sposta in maniera intensiva verso l’indice di carico degli pneumatici. Come già accennato in precedenza, tale parametro corrisponde al peso che uno pneumatico riesce a sostenere senza alcuna difficoltà quando raggiunge la propria velocità massima. Un dato simile viene contrassegnato con un numero situato nella parete laterale di ciascun prodotto e si basa sull’asse di maggior carico dell’intero veicolo. Chi usa l’automobile con una certa frequenza deve necessariamente conoscere la cifra esatta di un indicatore simile.

Come si legge un indice di carico? È tutto molto semplice. Infatti, in base a questa cifra, è possibile sapere quale sia la massa complessiva di una vettura. Tocca moltiplicare il peso massimo da associare ad un determinato pneumatico per la quantità delle gomme. Il risultato finale sarà di poco superiore alla massa complessiva, cioè alla quantità di chilogrammi che possono essere caricati a bordo del proprio veicolo. A questo punto, bisogna scoprire come scegliere il giusto indice di carico.

L’indice di carico degli pneumatici utilizzati per il proprio mezzo meccanico non deve mai superare la quantità citata e consigliata dal produttore. Se un elemento del genere non viene tenuto in considerazione, il rischio di andare incontro a soluzioni poco adeguate per la propria incolumità appare piuttosto concreto. Ciò che conta è saper trovare un modello che sia pienamente conforme al manuale dell’auto e che rispetti standard ben precisi in materia di sicurezza.

Quali sono le innovazioni di Continental per gli indici di carico

Come nasce l’idea di Continental di innovare sugli indici di carico degli pneumatici, soprattutto per quanto riguarda le vetture ibride ed elettriche? Il concetto di base è molto semplice. Le automobili più imponenti e potenti scaricano un peso maggiore rispetto a quelle classiche. Di conseguenza, fanno molta fatica a montare gomme di maggiori dimensioni e la capacità di carico aumenta in misura esponenziale. Ed ecco che il marchio statunitense ha scelto di correre ai ripari e di definire uno standard rivoluzionario.

Infatti, le nuove gomme di Continental avranno un indice di carico contrassegnato con la sigla HL. Le gomme che possiedono tale caratteristica garantiscono una capacità di carico notevolmente superiore rispetto a quelle con marchio XL. Si passa, in pratica, dai 750 agli 825 chilogrammi di carico massimo per ciascuna ruota. Al tempo stesso, le gomme con sigla SL garantiscono un supporto di 670 chili per ogni ruota. L’aumento è davvero evidente e rende queste gomme sempre più sicure, in grado di adattarsi anche a vetture a carico pienissimo.

Quali sono le intenzioni di Continental con i nuovi indici di carico

Grazie ai nuovi indici di carico, Continental ha manifestato il chiaro intento di incrementare la domanda dei suoi modelli da parte delle relative aziende. Ciascuna gomma è stata modificata in misura sensibile in mescola e struttura, con un notevole rinforzo del tallone e un miglioramento costante del profilo per renderlo sempre più silenzioso. Lo ha confermato anche il responsabile del progetto di sviluppo, il dottor Stefan Habicht, ha sottolineato quanto sia importante la riduzione della resistenza al rotolamento.

I nuovi indici di carico concepiti dal marchio Continental vogliono soddisfare esigenze ben precise in materia di manovrabilità e autonomia. Con tali premesse, determinati risultati possono essere raggiunti con una certa facilità.