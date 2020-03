Il “Gruppo Sada” esprime la sua vicinanza alla famiglia del giovane di Pontecagnano vittima di un grave incidente

Oggi 20 marzo nello stabilimento di Pontecagnano in via Pacinotti, all’inizio del secondo turno di lavoro, si è verificato un grave incidente in cui è rimasto vittima un nostro collaboratore di 28 anni. Intendiamo esprimere tutta la nostra vicinanza ed il nostro cordoglio alla famiglia colpita da questa immane tragedia.

Immediatamente è stata avviata un’indagine interna con il supporto dei nostri tecnici per

ricostruire le cause dell’evento.

Chiaramente è stata avviata anche indagine da parte delle autorità intervenute.

Il management del Gruppo Sada, in segno di cordoglio per questo tragico evento, ha disposto il fermo degli stabilimenti per l’intera giornata di oggi.

In questo momento è inopportuno aggiungere altro o improvvisare ricostruzioni dell’accaduto. Il silenzio ed il rispetto sono, a nostro avviso, l’unico modo di affrontare questo difficile momento.

Pontecagnano Faiano 20/03/2020

