Al via la sesta stagione di Peaky Blinders, in programma anche un film

Uno dei grandi successi delle ultime stagioni televisive è stato sicuramente Peaky Blinders, la serie che racconta le vicende della famiglia Shelby, dedita ai traffici illeciti in una Birmingham del 1919. Disponibile su Netflix, ha saputo raccogliere un consenso di pubblico così ampio da spingere il creatore Steven Knight e la produttrice BBC Studios a realizzare anche una sesta serie. Al posto della settimana, già presente nel progetto originale di Knight, però, verrà realizzato un film che porterà la storia fino al 25 giugno 1940, il giorno in cui Birmingham subisce un tragico bombardamento ad opera della tedesca Luftwaffe. Ecco tutte le novità.

La storia della famiglia Shelby

Nelle prime cinque stagioni di Peaky Blinders, i telespettatori hanno potuto conoscere la storia della famiglia Shelby, capitanata da Thomas, il secondogenito, che è anche a capo della gang dei Peaky Blinders, dediti al traffico di armi e alla gestione delle scommesse d’azzardo. Nell’Inghilterra dei primi del Novecento, infatti, le scommesse sulle corse dei cavalli e non solo si muoveva sul filo dell’illegalità e non era certo regolamentato e sicuro come può essere oggi il gaming online grazie a piattaforme digitali come Leovegas . Fra amore e denaro, lotte per il predominio del territorio e nuove alleanze, i Peaky Blinders attraverseranno la storia della Gran Bretagna fino ai primi anni Trenta, quando si interrompe la storia narrata nella quinta stagione.

Il progetto editoriale legato ai Peaky Blinders

La storia dei Peaky Blinders nasce da un progetto editoriale ben definito e frutto della creatività di Steven Knight che fin da subito aveva deciso di creare ben sette serie per raccontare, dal ritorno dalla Prima Guerra Mondiale fino all’avvento del fascismo, la storia della famiglia Shelby. I problemi legati alla pandemia di Coronavirus, poi, hanno cambiato i piani stravolgendo il progetto editoriale. A partire da gennaio 2021 è in produzione la sesta stagione della serie. Novità, però, per quanto riguarda la settimana: infatti secondo il creatore della saga, la stagione verrà sostituita da un film che racconterà le vicende dei Peaky Blinders fino al grande bombardamento di Birmingham del 1940. Non è da escludere, però, che il film si trasformerà in una trilogia, visto che gli elementi ce devono entrare a far parte della storia sono numerosi, dato anche il periodo storico che tratta, denso di eventi anche tragici. I fans della serie possono dormire, quindi, sogni tranquilli: gli Shelby sono pronti per tornare in scena.