Un nuovo impianto sportivo per la zona orientale di Salerno ed importanti aggiornamenti sui lavori in corso al De Gasperi e al Settembrini

Salerno si appresta a vivere una significativa trasformazione nel suo panorama sportivo. Un progetto ambizioso sta prendendo forma tra i quartieri di Mercatello e Mariconda, dove è prevista la costruzione di un centro sportivo coperto. Questa nuova struttura, che si prevede sarà completata in 785 giorni, è destinata a diventare un punto di riferimento fondamentale per l’area orientale della città, inserendosi nel progetto più ampio di creare una vera e propria “città dello sport”.

Il finanziamento del progetto proviene dall’Unione Europea, nell’ambito della Missione 5 PNRR ‘Sport e Inclusione Sociale’ ed ha ricevuto il sostegno del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Parallelamente, si stanno svolgendo lavori di rinnovamento in due importanti campi sportivi della città: il campo ‘Alcide De Gasperi’ nel quartiere Pastena e il campo ‘Rinaldo Settembrino’ a Fratte. Recentemente, la Giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per l’efficientamento energetico degli spogliatoi di questi impianti. Inoltre, è in corso il rifacimento delle superfici di gioco, con l’installazione di nuovi tappeti in erba sintetica.

Questi progetti rappresentano il frutto di un lavoro di squadra e di un impegno condiviso all’interno della Commissione Sport del Comune di Salerno. La Commissione ha perseguito questi obiettivi con grande entusiasmo, dimostrando una maturità e una partecipazione attiva da parte di tutti i suoi membri.

In conclusione, questi sviluppi non solo arricchiranno l’offerta sportiva della città di Salerno, ma contribuiranno anche a promuovere l’inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile attraverso lo sport.