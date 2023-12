SitiArte compie venti anni Mostra di arti visive al MOA – Museum of Operation Avalanche

Tutto pronto per l’evento artistico ideato e voluto da SitiArte che sarà inaugurato il prossimo giovedì 28 dicembre alle ore 19.00 presso le sale del Moa – Museum of Operation Avalanche.

Mostra di Arti Visive e festa per il ventesimo compleanno dell’associazione Artistico culturale e dell’Artigianato cara al Presidente Maria Astone.

Un appuntamento atteso da numerosi artisti e giovani talenti e che vede il coinvolgimento, tra gli altri, di tanti allievi della scuola d’arte che a Eboli opera da vent’anni.

«Quest’anno, in occasione del ventennale dalla nascita della SitiArte e con l’aiuto di diverse figure professionali, abbiamo voluto organizzare un appuntamento culturale e artistico che permettesse a tutti gli allievi che negli anni si sono alternati nella nostra scuola d’arte, di mettere in mostra le proprie opere realizzate con tanta dedizione e passione», ha spiegato il Presidente del sodalizio artistico Maria Astone.

«Per l’occasione e per dare il giusto lustro all’evento è stata individuata quale sede espositiva per allestire la mostra collettiva il MOA, Museo of Operation Avalanche che nello storico complesso monumentale di Sant’Antonio ad Eboli, trova la sua sede istituzionale. Un luogo simbolo, uno scrigno unico ed originale, un Museo che racconta la vita, la storia, con la cura attenta e minuziosa del Presidente Marco Botta».

Dunque, dal 28 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024 la collettiva d’arte , che vanta il Patrocinio istituzionale della Provincia di Salerno e del Comune di Eboli, oltre ad interessare un pubblico delle grandi occasioni vedrà la partecipazione di numerosi artisti.

Ospite d’eccezione il Maestro Rosmundo Giarletta noto come «l’orafo dei Principi».

Al taglio del nastro e alla cerimonia di inaugurazione di giovedì 28 dicembre 2023, ore 19.00, portano i saluti il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, il consigliere provinciale Filomena Rosamilia, il Sindaco di Eboli Mario Conte, il Presidente Moa Museum of Operation Avalanche, cav. Marco Botta.

Attesi gli interventi della Maestra d’arte Maria Astone, Presidente SitiArte – Associazione Artistico Culturale e dell’Artigianato e del Maestro orafo, di fama mondiale Rosmundo Giarletta che con la scuola d’arte SitiArte ha un forte e consolidato legame di amicizia.