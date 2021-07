Un libro sotto le stelle, successo anche per la seconda serata con Gino Rivieccio.

Ieri sera a bordo del traghetto Acquarius della Travelmar, nel rispetto delle norme anti Covid, oltre 120 persone hanno assistito alla presentazione del libro “Siamo nati per soffriggere. Riflessioni ai fornelli” di Gino Rivieccio (Colonnese Editore).

Il popolare attore napoletano ha spiegato così la genesi del libro: «Questo non è un libro di cucina, come il titolo potrebbe trarre in inganno. Ho soltanto bollito in pentola, alla luce delle mie esperienze personali, riflessioni sulla coppia, sui figli, sui rapporti familiari. Ho sfornato qualche suggerimento sulla temperatura degli equilibri sociali. Ho sfilettato delle analisi sulla cottura del nostro Paese, non rinunciando a mettere sulla graticola quelli che ci hanno ridotto nelle condizioni in cui ogg i ci troviamo. Ho mantecato alcuni aspetti umani e rosolato le aspettative dei giovani nella padella della loro esistenza. Il tutto innaffiato fa spruzzate di humor e leggerezza. Naturalmente sale e pepe quanto basta».