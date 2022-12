Tutto Accade Tour, Alessandra Amoroso in concerto al Pala Sele di Eboli lunedì 12, ultimi biglietti disponibili.

Dopo aver conquistato lo Stadio San Siro di Milano lo scorso luglio con un evento travolgente davanti a oltre 42.000 persone, Alessandra Amoroso è tornata live con il “Tutto Accade Tour” atteso lunedì prossimo, 12 dicembre, al PalaSele di Eboli. Uno show totale che porta in scena l’essenza del live a San Siro, dai visual coloratissimi alle coreografie scintillanti, adattata alla dimensione del palazzetto e a cui si aggiungeranno sorprese e alcune novità.

Nel corso degli anni Alessandra Amoroso ha sorpreso il pubblico con concerti indimenticabili: con “TUTTO ACCADE a San Siro”, 200esimo concerto nella carriera dell’artista, si è messa in gioco per la prima volta come performer a 360 gradi con uno show totale per vivere insieme ai suoi fan un’esperienza travolgente e indimenticabile. Del resto, la dimensione del live ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso dell’artista che, con concerti sempre all’avanguardia e innovativi, ogni volta è stata capace di stupire.

In occasione di questo tour, Alessandra Amoroso e Spotify EQUAL (il programma globale di Spotify che promuove l’equità di genere nella musica) uniscono le forze per sostenere una musica con pari opportunità: durante le 13 tappe del tour Alessandra mette a disposizione il proprio palco per lasciare spazio a 13 giovani Artiste del nuovo panorama musicale italiano scelte insieme ad EQUAL, creare dei momenti unici di condivisione e lanciare un messaggio di uguaglianza e pari opportunità. Tra le 13 giovani Artiste coinvolte, sarà Kaze ad aprire lo show di Eboli.

Questa iniziativa nasce dalla volontà dell’Amoroso di accendere ancora una volta i riflettori sul gender gap ancora molto evidente nella musica italiana, lanciando un messaggio concreto di condivisione e di supporto. «L’uguaglianza di genere e le pari opportunità, nella musica come nella vita, passano dalle azioni e non solo dalle parole – ha dichiarato Alessandra Amoroso – condivido la musica e l’emozione del palco con queste Artiste per sostenere l’idea di uguaglianza in cui credo e per andare oltre le etichette.».

Messaggi importanti in una scaletta ricca di tutti i suoi successi, da “Immobile”, “Stupida”, “Estranei a partire da ieri” a “Comunque andare”, “Forza e coraggio”, “Vivere a colori”, passando per “Tutte le volte”, “Avrò cura di tutto”, “Fidati ancora di me”, “Buongiorno”, “Sul ciglio senza far rumore”, fino a “NOTTI BLU” (Epic/Sony Music), il suo ultimo nuovo brano attualmente in radio.

Sul palco del “Tutto Accade Tour” Alessandra Amoroso ha scelto di vestire in esclusiva GENNY e Sara Cavazza Facchini, direttore creativo del brand, ha creato dei capi appositamente per lei. RTL 102.5 è radio partner del tour.

INFO UTILI Ancora disponibili i biglietti per la tappa al PalaSele che saranno acquistabili anche al Botteghino aperto il giorno dello show a partire dalle ore 18, l’ingresso del pubblico generale sarà consentito dalle ore 19.30, inizio show ore 21. Per info www.friendsandpartners.it, 089 4688156, www.anni60produzioni.com