Comprendere come migliorare i parametri di sostenibilità dell’accoglienza turistica per poter giungere alla certificazione ambientale delle strutture alberghiere della Costa d’Amalfi. È l’obiettivo del progetto “Turismo Sostenibile in Costa d’Amalfi”, promosso dal Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità “Valle delle Ferriere”, che sarà presentato venerdì 15 novembre 2024, alle ore 15:30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Minori.

Il progetto nel complesso mira a promuovere una visione di turismo responsabile, rispettoso dell’ambiente e delle risorse culturali della Divina. L’evento di presentazione sarà un momento di confronto aperto con amministratori locali, rappresentanti di associazioni e cittadini, per discutere delle sfide legate alla sostenibilità e dell’impatto economico e sociale del turismo sul territorio.

In programma gli interventi di: Luigi Sommariva, coordinatore del LEA Valle delle Ferriere che promuove il progetto, Andrea Reale sindaco di Minori; Sebastiano Venneri responsabile turismo Legambiente; Andrea Ferraioli presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi; Rosa Caterina Marmo dirigente Regione Campania UOD 07; Giuseppe Guida presidente del GAL Terra Protetta; Fortunato Della Monica presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi; del senatore Enzo De Luca presidente regionale dell’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti.

Per la sezione dedicata alla ricerca universitaria sulla sostenibilità interverranno Fabio Corbisiero, Coordinatore dell’Osservatorio Universitario sul Turismo (OUT) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Giovanni De Feo, professore associato di ecologia industriale all’Università degli studi di Salerno; Renato Tonielli, ricercatore senior CNR ISMAR, istituto per la ricerca sul mare. Per le aziende che operano sul campo, porteranno come testimonianza le loro attività Carlotta De Iuliis per Cartesar; Gianluca della Campa per Junker, Antonino Di Palma per Penisola Verde, Rossella Fungaro per Ecoevents. Nella sezione realtà virtuose interverrà Antonio Pascale per il Circolo Geofilos Legambiente di Succivo. Introduce e modera Donatella Porfido, coordinatrice del progetto.

Realizzato Con il sostegno della Regione Campania, il progetto “Turismo Sostenibile in Costa d’Amalfi” punta a integrare la sostenibilità in ogni fase dell’esperienza turistica e per questo motivo include una ampia rete di partner, in modo che si possa agire a molteplici livelli. I partner sono: Legambiente Costa d’Amalfi, Distretto Turistico Costa d’Amalfi, Osservatorio Universitario sul Turismo (OUT), Osservatorio Regionale sui Rifiuti, CNR ISMAR, Gal Terra Protetta, Junker, Ambiente e Salute – Ecoevents.

Il Progetto

Il punto di partenza è la consapevolezza del fatto che la sostenibilità è diventata un pilastro fondamentale per essere all’altezza delle sfide contemporanee. Le aziende che integrano con successo la sostenibilità nei loro obiettivi ottengono benefici significativi a livello di reputazione, efficienza e redditività rispondendo allo stesso tempo alle esigenze della società che sta evolvendo verso una maggiore consapevolezza ambientali negli usi e nei consumi.

Il progetto propone la formazione dei quadri dirigenti e del personale per fornire gli strumenti per affrontare le sfide ambientali, migliorare le dinamiche sociali e rafforzare la governance aziendale degli alberghi e delle aziende del comparto turistico-ricettivo: le aziende responsabili e sostenibili sono meglio posizionate per prosperare in un mondo in continua evoluzione.

Il progetto prevede la realizzazione di:

• attività di formazione riguardanti la sostenibilità;

• distribuzione di pannelli informativi dotati di QR code per la riduzione degli sprechi e per una più efficiente raccolta differenziata dei rifiuti;

• uno studio accurato del territorio con l’elaborazione di un Gis (Geographic information system) che consente di tenere sotto controllo tutti gli aspetti strutturali (morfologia, viabilità, rischio alluvione/frana, ecc.) con la localizzazione delle attività turistico-ricettive;

• un sito web informativo con contenuti forniti dal Circolo Legambiente Costa d’Amalfi e link ai siti dei partner;

• Laboratori teatrali di sensibilizzazione ambientale;

• Eventi divulgativi e informativi;

• Una campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata;

Cosa è il L.E.A .

Il Laboratorio di Educazione Ambientale Valle delle Ferriere è una struttura territoriale della Costa d’Amalfi con sede a Praiano, gestito da Legambiente Costa d’Amalfi. È nato nel 2000 ed è riconosciuto dalla Regione Campania nell’ambito della Rete IN.F.E.A.S., il sistema regionale per l’informazione, formazione, educazione all’ambiente e alla sostenibilità.