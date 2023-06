Trinity College London apre sede a Torre Orsaia, presentazione domenica 18.

Fondato nel 1872 e presente in oltre 60 paesi nel mondo, il Trinity College London è una Charity Educativa e un Ente Certificatore Internazionale che eroga esami di lingua inglese, musica e arti performative.

Le qualifiche e le certificazioni Trinity trovano ampia spendibilità in ambito professionale e accademico e sono riconosciute a livello nazionale e internazionale, lavorando a stretto contatto con numerose istituzioni governative e associazioni che operano nel settore educativo.

Una nuova sede del Trinity College London è pronta per essere inaugurata a Torre Orsaia (SA).

Il 18 giugno dalle ore 18:00, infatti, presso Palazzo Vassalli, in via Pagano, verranno presentati i corsi che a breve partiranno nella sede torrese del Trinity College London.

Tanti i corsi in programma, fra cui musica (con Christian Botti e David Garofalo), fonia e backline (allestimento palco, con Cristian Del Gaudio), illuminotecnica Chamsys (con Romeo Iannuzzi), Ableton (con Giovanni Filpi), inglese (con Carol Murray), recitazione (con Fabio Natella), giornalismo e ufficio stampa (con Giuseppe Galato).

Alla conferenza parteciperanno anche i responsabili Trinity Italia e il sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino.

PROGRAMMA INAUGURAZIONE

Ore 18:00: aperitivo di benvenuto

Ore 19:00: videoconferenza Trinity College of London con i responsabili Trinity Italia

Ore 19:45: saluti sindaco Pietro Vicino

Ore 20:00: presentazione corsi ed esibizione delle varie facoltà

Perché scegliere Trinity?

Docenti e studenti dicono di scegliere Trinity per questi motivi:

– si impara davvero a parlare e a scrivere in inglese e gli esami di musica sono molto pratici fin dai primi livelli: si suona e si canta da subito!

– gli esami Trinity sono accessibili a candidati di qualsiasi età e livello;

– gli studenti sono protagonisti e durante l’esame vengono incoraggiati a parlare dei propri interessi oppure a presentare un brano di loro creazione – ciò li motiva e rende l’esame più reale e coinvolgente;

– la progettazione degli esami è studiata in modo da condurre a un impatto positivo sia sull’apprendimento che sull’ambizione di raggiungere livelli più alti;

– gli esami valutano abilità reali, e la disponibilità di moltissimi livelli offre l’opportunità di – svolgere l’esame al meglio delle proprie capacità dai principianti ai professionisti; gli esami si possono sostenere sempre e direttamente presso la propria scuola;

– gli esaminatori Trinity, altamente qualificati, vengono formati per mettere i candidati a loro agio e per incoraggiarli a dimostrare ciò che sanno fare;

– Trinity offre la possibilità di sostenere gli esami in presenza, oppure online in modalità di video-conferenza per gli esami di lingua inglese e in modalità completamente digitale per gli esami di musica.