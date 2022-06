Tour Rifiuti Zero, tappa a Giffoni Sei Casali sabato 4.

Il “Tour Rifiuti Zero ed Oltre”, giunto alla sua 14° edizione, fa tappa a Giffoni Sei

Casali.

E’ un evento di divulgazione sulle buone pratiche ecologiche e sulla sostenibilità ambientale ma non solo: Oltre i 10 Passi Rifiuti Zero, e tutte le buone pratiche divulgate, in questa edizione si vuole evidenziare quanto l’Economia debba essere necessariamente Ecologica, Oltre l’Economia lineare.

La tappa di Giffoni Sei Casali è stata organizzata da Alessio Della Medaglia, referente del Movimento Decrescita Felice e componente del GIT di Banca Etica della provincia di Salerno.

E’ un’occasione per rilanciare la partecipazione dei cittadini rispetto alla tutela del Bene Comune; il territorio comunale di Giffoni Sei Casali in questi giorni sta vivendo la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative ed all’evento sono stati invitati i due candidati sindaci.

Speriamo che la prossima Amministrazione Comunale si impegni relativamente alle tematiche oggetto dell’incontro, ma sarà altrettanto necessaria la quotidiana partecipazione dei Cittadini.

Dobbiamo riscoprirci Comunità in difesa dei Beni Comuni, in questo momento storico Pandemia e Guerre ci stanno ricordando quanto sia importante l’Ambiente e quali sono i veri costi dell’Energia e delle Materie Prime.

Un’iniziativa Locale con una veduta Globale, vi aspettiamo il 4 Giugno 2022 alle ore 17:00 presso l’Aula Consiliare della sede Comunale di Giffoni Sei Casali.