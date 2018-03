La Paranza dei Bambini di Saviano, domenica 11 al Teatro Augusteo.

Rappresentazione teatrale di Roberto Saviano e Mario Gelardi, in esclusiva per L.A.A.V. Officina Teatrale, che si terrà al TEATRO AUGUSTEO a Salerno, domenica 11 marzo alle ore 18.30. Lo spettacolo è inserito all’interno del cartellone della rassegna Out of Bounds -drammaturgie fuori confine- giunta alla sua quarta edizione che quest’anno è incentrata su temi sociali con uno sguardo più attento ai giovani (amore e sessualità, violenza e sistema delle regole, disturbi dell’alimentazione, l’alieno che è in me, riappropriarsi di se stessi, arte come cura).

Intero: euro 10.

Prenotazioni: 346 59 06 033 / 377 99 69 033

Per gruppi e scolaresche si procederà ad accreditare l’accompagnatore di un gruppo di almeno 15 persone previa prenotazione.