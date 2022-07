Teatrando al Quadriportico, Arturino giovedì 7.

Tutto pronto nel Quadriportico di Santa Maria delle Grazie a Salerno, per l’appuntamento di domani, giovedì 7 luglio, con l’edizione 2022/2023 di Teatrando al Quadriportico, organizzata dall’associazione “Planum Montis” e dalla compagnia ” ‘E Sceppacentrella”. Di scena, alle ore 21, con ingresso gratuito e fino ad esaurimento posti, il Teatro della Crusca che presenta la commedia comica di costume in due atti: “Arturino”, di Angelo Rojo Mirisciotti, per la regia di Virginia Gentile.

La trama

Don Giovanni il pater familias di casa Afeltra è un vero uomo, un machio di quelli all’antica. In casa la virilità è un dovere, un mito cui tutti si devono assoggettare. che succede quando si scopre che il primogenito, Gabriele, ” ‘o mascuolone ‘e papà” ha definitive tendenze omosex? Tragedia, lacrime e sangue…!!!… Ma per fortuna che c’è Arturino, l’amichetto dolcissimo di Gabriele che sarà pure gay ma ha un cuore e due palle grosse così… Alla fine quindi, delicatamente, tutto si aggiusta… siamo o no a Napoli città della tolleranza e dei femminielli?