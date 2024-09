Storie e leggende del Dio Fiume, sabato 28 a Nocera

Sabato 28 Settembre alle ore 20,30, nella Villa Comunale di Nocera Inferiore(Sa), andrà in scena lo spettacolo di musica e teatro: “Storie e leggende del Dio Fiume” con il concerto

dell’ensemble Corde del Saron, antico nome del fiume Sarno. Organizzazione a cura

dell’associazione ControCorrente che presenterà per l’occasione una mostra fotografica

‘’Flussi’’ dei fotografi Alfonso Catalano e Thomas Francia.

“Ho raccolto le storie leggendarie che negli anni mi sono state raccontate da contadini ed

anziani. Selezionato scritti di antichi autori latini, ricerche archeologiche e documenti tecnici.

E mi sono sorpreso, emozionato ed anche arrabbiato perché la storia dello sfruttamento

delle acque del fiume a scopi economici, senza alcun rispetto per la vita degli abitanti, ha

radici antiche. Ed allora abbiamo preparato un repertorio musicale che condurrà gli spettatori nel racconto antico tra le bellezze della nostra terra e le atrocità che l’uomo ha perpetrato nei secoli a Madre Natura”, dichiara Luca Petrosino, Direttore Artistico e Primo Mandolino.

Le Corde del Saron è un ensemble diretto da Luca Petrosino e Ottavio Gaudiano. È

composto da allievi ed ex allievi del Liceo Musicale “Galizia” di Nocera Inferiore. I testi, le ricerche e le leggende sul Dio Fiume saranno narrate dalle sacerdotesse del Saron, al secolo Michela Sasso, Valeria De Pascale e Rosalba Canfora.

Durante lo spettacolo saranno proiettate fotografie d’epoca a cura del Museo didattico della

fotografia (Mudif), selezionate dal Direttore Rosario Petrosino. “Siamo ben lieti di collaborare e accompagnare con immagini del nostro archivio la narrazione unitamente al concerto. Le immagini provengono dal fondo della famiglia Milone, fondo fotografico costituito non solo da foto del secolo scorso, ma anche da riproduzioni cartografiche del fiume Sarno e della Valle.

Abbiamo fatto una selezione di queste cartografie per raccontare come il Sarno sia stato

decisivo e determinante per la vita del paese”, dichiara Vincenzo Petrosino, Presidente

Mudif.

A chiusura della serata il dibattito sul tema del fiume Sarno proposto e moderato

dall’associazione Pro Loco, rappresentata dalla presidente Pina Esposito.

È consigliabile la prenotazione dei posti a sedere.