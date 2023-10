Stagione 2023-24 al Piccolo Teatro al Borgo di Cava a cura di Arcoscenico

Per il secondo anno consecutivo l’Associazione Arcoscenico si fa promotrice capofila di una Stagione a Cava de’ Tirreni, presso il teatro Il Piccolo di Cava. Dopo le felici edizioni organizzate in collaborazione con la storica compagnia metelliana de Il Piccolo Teatro al Borgo, diretta da Mimmo Venditti, e il necessario stop dovuto alle ormai risapute restrizioni pandemiche, riprendere la consueta attività teatrale non era semplice. Riuscirci, inoltre, in una città che manca di un teatro attrezzato e dal costo sostenibile per compagnie non professionali, o di spazi pubblici logisticamente adeguati ad una stagione, rende l’organizzazione ancora più complessa.

Adesso la macchina organizzativa è ripartita, con Arcoscenico a guidare la direzione artistica, tramite il Presidente Luigi Sinacori, ma sempre con l’intenzione di allargare la partecipazione ad altre associazioni e compagnie.

Per la STAGIONE TEATRALE 2023/2024 il filo conduttore è, come sempre, l’armonia e la convivenza di teatro della tradizione e contemporaneo. Assoluta novità della Stagione sarà la partecipazione di cinque compagnie campane, oltre che la rinnovata partecipazione del Piccolo Teatro, per dare maggiore eterogeneità alla proposta.

Questo il programma completo:

Sabato 28 ottobre dalle 21 e domenica 29 ottobre dalle 19 , ARCOSCENICO con “Le quattro giornate di Napoli”, dramma storico dall’impianto scenico e registico contemporaneo, di Luigi Sinacori;

, con “Le quattro giornate di Napoli”, dramma storico dall’impianto scenico e registico contemporaneo, di Luigi Sinacori; domenica 19 novembre dalle 19 la COMPAGNIA ELLEMMETI (Libera Manifattura Teatrale) di Napoli, diretta da Orazio Picella, con “La signorina Papillon”, commedia di Stefano Benni;

la COMPAGNIA (Libera Manifattura Teatrale) di Napoli, diretta da Orazio Picella, con “La signorina Papillon”, commedia di Stefano Benni; domenica 17 dicembre dalle 19 la COMPAGNIA SARANNO VIETRESI , di Vietri Sul Mare, con “La recita di Natale”, commedia musicale scritta e diretta da Guido Mastroianni;

la COMPAGNIA , di Vietri Sul Mare, con “La recita di Natale”, commedia musicale scritta e diretta da Guido Mastroianni; la COMPAGNIA PICCOLO TEATRO AL BORGO , di Cava de’ Tirreni, diretta da Domenico ‘Mimmo’ Venditti, venerdì 22 dicembre dalle 20 e sabato 23 dicembre dalle 19 , con un classico delle festività, “Natale in Casa Cupiello” di Eduardo De Filippo;

, di Cava de’ Tirreni, diretta da Domenico ‘Mimmo’ Venditti, , con un classico delle festività, “Natale in Casa Cupiello” di Eduardo De Filippo; giovedì 28 dicembre dalle 20.30 il GRUPPO TEATRO ANDROMEDA , di Sarno, diretto da Carmine Pagano, con la commedia di Elio Maccauro “Un problema… anzi tre!”;

il , di Sarno, diretto da Carmine Pagano, con la commedia di Elio Maccauro “Un problema… anzi tre!”; Sabato 6 gennaio dalle 21 e domenica 7 gennaio dalle 19 , ancora ARCOSCENICO con “Un figlio a sorpresa”, commedia agrodolce di Luigi Sinacori;

, ancora ARCOSCENICO con “Un figlio a sorpresa”, commedia agrodolce di Luigi Sinacori; domenica 18 febbraio dalle 19 la COMPAGNIA I PAPPICI , di Salerno, diretta da Rosita Sabetta, con “A’ figliata” di Raffaele Viviani;

la COMPAGNIA , di Salerno, diretta da Rosita Sabetta, con “A’ figliata” di Raffaele Viviani; domenica 17 marzo dalle 19 la COMPAGNIA SAMARCANDA TEATRO , di Battipaglia, diretta da Francesco D’Andrea, con la collaborazione artistica di Enzo Fauci, ne “Il berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello;

la COMPAGNIA , di Battipaglia, diretta da Francesco D’Andrea, con la collaborazione artistica di Enzo Fauci, ne “Il berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello; sabato 20 aprile dalle 21 e domenica 21 aprile dalle 19 , chiude la Stagione ARCOSCENICO con la commedia inedita di Luigi Sinacori “AGENZIA SPERANZA”.

In aggiunta a queste date, ma incluse nell’abbonamento, un matinée aperto anche alle scuole venerdì 26 gennaio 2024 , con “Jude – Una storia dal fascismo”, di Mariano Mastuccino, e la promessa di integrare, dove possibile, altri spettacoli offerti dal Piccolo Teatro del maestro Venditti.

L’abbonamento, intero o ridotto (per il pubblico under 13), sarà acquistabile al botteghino dalla prima serata, o presso la libreria Centopagine a Cava de’ Tirreni, in c.so Umberto I, 293.