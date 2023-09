SS 163 Amalfitana, aggiornamenti su viabilità, riapertura a senso unico alternato per tutto il weekend

Come da precedenti comunicazioni, la SS163 è stata riaperta al traffico con le limitazioni dettate dalle ordinanze vigenti dalle ore 16 di oggi.

Si coglie l’occasione per ricordare all’utenza che gli orari di chiusura e apertura a senso unico alternato regolata da impianto semaforico della strada statale 163 tra la Kilometrica 39+300 e 39+600, fino a nuove disposizioni, resteranno i seguenti:

Dal Lunedì al Venerdì la strada resterà chiusa al traffico dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e verrà aperta dalle ore 16.00 alle ore 8.00;

Sabato e Domenica non sono previste chiusure e la strada resterà aperta al traffico senza limitazioni d’orario.

Nei fine settimana, dunque, sarà possibile circolare dalle ore 16.00 del Venerdì fino alle ore 08.00 del Lunedì mattina.

In base all’andamento del cantiere e allo stato dell’area, verranno prese in considerazione, di concerto con Prefettura ed Anas, eventuali inserimenti di nuove fasce orarie di apertura al traffico o ulteriori limitazioni a salvaguardia della pubblica incolumità e in un’ottica di un graduale rientro alla normalità.

Dalla Casa Comunale, li 30 Agosto 2023

Il Sindaco di Maiori

Antonio Capone