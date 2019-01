Serie A: quotazioni calcio per la 20^giornata

Con la sosta e gli ottavi di finale di Coppa Italia archiviati, il campionato di Serie A riprende la sua marcia, con il weekend di questa settimana che si annuncia ricco di emozioni.

Ad aprire le danze saranno gli anticipi del sabato Roma-Torino e Udinese-Parma, mentre lunedì 21 gennaio Juventus e Milan, di ritorno dalla Supercoppa disputatasi in Arabia Saudita, chiuderanno il turno rispettivamente contro Chievo e Genoa.

In attesa che le squadre scendano in campo andiamo quindi a vedere le quotazioni calcio della 20^giornata di Serie A e i pronostici dei bookmakers circa le sfide che la compongono.

Roma – Torino

Eliminati dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina, i granata di Mazzarri volano all’Olimpico dove li attende la formazione giallorossa, sesta in classifica e a soli 2 punti dalla zona Champions.

La partita sembra essere a favore di Schick e compagni, anche se il Toro è squadra ostica per chiunque, come dimostra l’1-1 con la Lazio.

Detto questo, la Roma vincente paga al meglio 1,65 volte la posta, mentre un successo esterno torinese è dato al massimo a quota 5,50, col pareggio invece a 4,20.

Udinese – Parma

Alla Dacia Arena i bianconeri friulani ospitano un Parma a 25 punti in classifica e che si sta dimostrando una delle più belle rivelazioni di questo campionato.

L’Udinese tuttavia vorrà dare seguito alla vittoria contro il Cagliari, che ha interrotto una serie di due pareggi di fila.

E a proposito di pari, questo è il risultato pronosticato dai bookmakers, che paga al meglio 3,25 volte il banco; per un successo friulano invece la miglior quota è di 2,10, mentre quella assegnata agli emiliani è pari a 4,20.

Inter – Sassuolo

Alle 20,30 di sabato prossimo la banda Spalletti ospita i neroverdi della stella Boateng, ex rossonero che vorrà togliersi la soddisfazione di segnare ai vecchi rivali.

La sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli è costata i quarti di finale al Sassuolo, che a San Siro vorrà replicare al k.o. di campionato contro l’Atalanta per provare ad agganciare la zona Europa League.

Di contro l’Inter ha l’ambizione di consolidare un terzo posto solitario,

anche se le statistiche vedono favoriti i neroverdi in termini di successi.

Ciononostante i pronostici sono a favore del Biscione, che come miglior quota offre quella di 1,15, mentre un successo del Sassuolo paga al massimo 8,50 volte la posta.

Il pareggio infine è dato tra 4,60 e 4,75.

Frosinone – Atalanta

Il match delle 12,30 che apre le sfide domenicali vede i ciociari ospitare la squadra di Gasperini, reduce dal successo in Coppa Italia contro il Cagliari, che ha regalato agli orobici i quarti di finale da disputare contro la Juventus.

Penultimo a 10 punti in classifica, il Frosinone vanta la peggior difesa del campionato, mentre i nerazzurri hanno il miglior attacco del torneo; per questo la palma di favorita va all’Atalanta, che paga agli scommettitori 1,43 euro per ogni euro puntato.

Un successo dei padroni di casa offre invece ben 7,50 volte la posta, col pareggio che invece è dato al meglio a quota 4,85

Fiorentina – Sampdoria

Al Franchi la Viola di Pioli ha di recente ottenuto n pareggio a reti bianche contro il Genoa e vorrà di certo riscattarsi davanti al proprio pubblico e di cercare di ridurre le 4 lunghezze che la separano dalla zona Europa della classifica.

Di fronte però avrà una squadra, quella blucerchiata, che vorrà rifarsi della sconfitta subita ad opera del Milan in Coppa Italia, arrivata solo nei tempi supplementari.

Prima della sconfitta contro la Juve, la Sampdoria ha ottenuto 4 vittorie in 6 turni e ha un bomber di razza come Quagliarella, che nonostante le primavere comincino a pesare non smette di incantare la platea.

Ciononostante il pronostico è a favore della Fiorentina, che paga al meglio 1,80 volte il banco; una vittoria blucerchiata invece vale al massimo 4,50 euro per ogni euro giocato, col pari che infine è dato al massimo a quota 3,70.

Spal – Bologna

Il derby tutto emiliano che andrà in scena domenica pomeriggio a Ferrara vede i padroni di casa a quota 17 punti in classifica e solo 4 lunghezze di vantaggio sul Bologna, in piena zona retrocessione e che contro la Juventus ha visto sfumare i quarti di Coppa Italia.

Vista la necessità di punti e la voglia di riscatto da parte della formazione di Pippo Inzaghi, i bookmakers puntano proprio su una sua vittoria, che paga agli scommettitori una quota massima di 3,20.

La vittoria della Spal è data invece tra 2m30 e 2m50, mentre un pareggio offre come miglior quotazione quella di 3,00.

Cagliari – Empoli

Persa la sfida di Coppa Italia contro l’atalanta, i sardi ospitano la squadra di Andreazzoli nel proprio fortino, cercando di riconquistare punti pesanti dopo la sconfitta di campionato contro l’Udinese.

Dal canto suo l’Empoli è reduce da 4 sconfitte di fila ed è a soli 3 punti dalla salvezza: ecco perché la sfida si preannuncia carica di aspettative su entrambi i fronti.

Visto che in casa il Cagliari ha conquistato be 13 dei suoi 20 punti in classifica, il pronostico è appannaggio suo, con una miglior quota vittoria pari a 2,05. Un successo toscano invece paga al meglio 3,75 volte la posta in palio, col pareggio che infine è dato al massimo a 3,60.

Napoli-Lazio

Il big match della 20esima giornata di Serie a è quello tra partenopei e biancocelesti, entrambe vittoriose negli ottavi di Coppa Italia e pronte a darsi battaglia sul terreno del San Paolo.

La squadra di Ancelotti è reduce da un successo sofferto per 3-2 contro il Bologna, mentre gli uomini di Simone Inzaghi ha pareggiato contro il Torino ed ha conservato un solo punto di vantaggio sulla Roma.

Nelle ultime 4 sfide si è sempre imposto il Napoli, motivo per cui gli esperti sono concordi nell’assegnare ai padroni di casa il ruolo di farota, con la miglior quota vittoria pari a 1,88.

Per coloro che credono invece in un colpaccio targato Immobile e soci, le quotazioni oscillano da un minimo di 4,00 a un massimo di 4,40, col pareggio dato tra 3,55 e 3,60.

Essendo una sfida di cartello in cui si prospettano tanti gol ed emozioni, il consiglio che danno gli esperti è quello di giocare l’over, se la vostra intenzione è quella di scommettere sul numero di reti segnate anziché sul risultato secco.

Genoa-Milan

Uscito a testa alta dalla sfida di Gedda di Supercoppa, la compagine allenata da Gennaro Gattuso vola a Marassi per sfidare il Grifone, quattordicesimo in classifica a quota 20 punti e intenzionato a rafforzare la propria posizione di vantaggio sul baratro della retrocessione.

Le ultime due gare di campionato parlano però di una sconfitta e di un pareggio, mentre i rossoneri sono reduci dal successo esterno in casa della Spal e dalla vittoria sofferta contro la Samp in Coppa Italia, e se escludiamo la sconfitta contro la Juve in Arabia Saudita vediamo una squadra in miglioramento rispetto alle prestazioni di fine anno.

Detto questo, le quote per una vittoria del Genoa vanno da 2,20 a 2,35, mentre il Genoa paga al meglio 3,30 volte la posta. Il pari infine è quotato al massimo a 3,15.

Juventus-Chievo

Un gol di CR7 ha risolto la questione supercoppa a favore dei bianconeri, che in casa ospitano un Chievo bisognoso di punti per risollevarsi da una retrocessione annunciata.

In casa la Juve è un vero e proprio rullo compressore e per questo la quota vittoria migliore è molto bassa, pari a 1,12; viceversa un colpaccio dei gialloblù può fruttare anche 28 euro per ogni euro puntato, col pareggio che al massimo è quotato a 10,00.