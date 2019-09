Paolo Trapanese il testimonial della 58ª “Podistica Internazionale San Lorenzo”, domenica 29 a Cava.

Grande attesa per la 58ª “Podistica Internazionale San Lorenzo”, in programma domenica 29 settembre 2019 a Cava de’ Tirreni (Sa). Testimonial d’eccezione il cavese doc Paolo Trapanese, grande campione di pallanuoto ed ora Presidente della FIN Campania, che sarà lo starter della Gara Assoluti (ore 17.00). Ai nastri di partenza centinaia di podisti provenienti da tre continenti e nove Paesi. La giornata sarà aperta (ore 16.15) dalla competizione riservata agli studenti. Durante la cerimonia post-gara sarà consegnato il premio allo “Sportivo cavese dell’anno”, quest’anno attribuito eccezionalmente alla Cavese Calcio in occasione del suo Centenario



58 anni di storia e tradizione, di agonismo e passione. Ritorna domenica 29 settembre 2019 l’annuale appuntamento con la “Podistica Internazionale San Lorenzo” – Trofeo Armando Di Mauro, in programma a Cava de’ Tirreni (Sa) con partenza ed arrivo nella frazione San Lorenzo.

L’ennesimo testimonial d’eccezione, la presenza di centinaia di atleti provenienti da nove Paesi, la premiazione dello “Sportivo cavese dell’anno”: sono solo alcune “chicche” della 58ª edizione della storica manifestazione metelliana, che rappresenta una delle gare podistiche più antiche sul territorio nazionale e che anche quest’anno è stata inserita nel calendario dei Meeting Nazionali del Centro Sportivo Italiano.

Tutti i dettagli dell’edizione 2019 sono stati resi noti questa mattina, mercoledì 25 settembre, nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni ed alla quale sono intervenuti: Armando Lamberti, Vicesindaco ed Assessore comunale alla Cultura ed Istruzione; Nunzio Senatore, Assessore comunale ai Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione; Pasquale Scarlino, Vicepresidente regionale del CSI e Fiduciario CONI Cava de’ Tirreni; Giovanni Scarlino, Presidente del Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni; Antonio Del Pomo, Presidente del Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”. Presente anche lo speaker ufficiale Marco Cascone.

«Tutti noi cittadini cavesi, con in prima fila ovviamente l’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Vicesindaco Armando Lamberti – abbiamo un debito di riconoscenza e gratitudine verso questa manifestazione per tutto ciò che essa ha rappresentato negli anni e continua tuttora a rappresentare per Cava de’ Tirreni. Un evento che, al di là dell’aspetto strettamente agonistico, ha sempre avuto il grande merito di far crescere la cultura dello sport, con particolare riferimento alle nuove generazioni».

Organizzata dal Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo” e dal Comitato CSI di Cava de’ Tirreni, la 58ª “Podistica Internazionale San Lorenzo” sarà impreziosita da un prestigioso testimonial: il cavese doc Paolo Trapanese, grande campione di pallanuoto, attualmente avvocato civilista e Presidente della FIN (Federazione Italiana Nuoto) Campania. La partecipazione a due Olimpiadi (Los Angeles nel 1984 e Seul nel 1988), 200 partite a difesa della porta della Nazionale, una medaglia d’argento ai Mondiali del 1986 a Madrid, un titolo europeo, la medaglia d’oro alle Universiadi di Zagabria del 1987 ed uno scudetto con la Canottieri Napoli: questo lo strepitoso palmares di Paolo Trapanese, che ha accettato con entusiasmo l’invito del Presidente Antonio Del Pomo e che domenica sarà l’illustre “starter” delle gare.

Paolo Trapanese succederà nelle vesti di testimonial ad un altro campione, presente lo scorso anno alla “Podistica Internazionale San Lorenzo”: l’ex maratoneta Giacomo Leone, ultimo europeo a vincere nel 1996 la Maratona di New York. E proprio dalla “Grande Mela” arriva l’ennesima testimonianza della notevole crescita della kermesse cavese: un videomessaggio di saluti ed auguri da parte di George Aaron Hirsch, Presidente del CdA del New York Road Runners e tra i fondatori della celebre Maratona. Videomessaggio che sarà proiettato durante la Cerimonia di premiazione.

Ma la presenza di Paolo Trapanese non sarà di certo l’unico motivo d’interesse. C’è grande attesa, infatti, anche per il “fronte agonistico” della giornata. Ai nastri di partenza ci saranno centinaia di atleti provenienti da tre continenti e nove Paesi: Venezuela (per la prima volta alla “Podistica San Lorenzo”), Kenya, Marocco, Ruanda, Burundi, Germania, Polonia, Slovenia ed Italia. Il momento clou è fissato alle ore 17.00, quando sarà dato il via alla Gara Assoluti Maschile (Trofeo Armando Di Mauro) e Femminile (Trofeo Agnese Lodato). Prevista grande battaglia lungo i 7 km e 800 metri del duro percorso, caratterizzato da alcuni tratti in pavé e da continui saliscendi, per raccogliere l’eredità del keniano Jonathan Kosgei Kanda e della svizzera Camille Eugenie Chenaux, vincitori nel 2018.

In contemporanea e sullo stesso percorso degli Assoluti gareggeranno anche gli Allievi – Trofeo Giuliano Ferrara, che però si fermeranno al traguardo intermedio di San Lorenzo (km 2,8). L’intenso programma agonistico si aprirà alle ore 16.15 con la gara (m 900) prevista a conclusione del progetto “Aspettando la San Lorenzo” e riservata agli studenti delle Scuole Medie cavesi, che gareggeranno insieme ad Allieve e Cadetti/e.

Calato il sipario sulle gare, l’attenzione si sposterà sulla “ricchissima” cerimonia di premiazione (ore 18.15), che anche quest’anno si svolgerà nella corte rinascimentale di Casa Apicella e durante la quale come di consueto sarà consegnato il premio allo “Sportivo cavese dell’anno”, riconoscimento istituito dall’Amministrazione comunale – in collaborazione con il Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo” e con il Comitato CSI di Cava de’ Tirreni – per premiare lo sportivo metelliano maggiormente distintosi nel corso dell’anno. Quest’anno eccezionalmente il premio è stato attribuito alla Cavese Calcio 1919, con la seguente motivazione: “Per il suo Centenario, ad espressione dell’apprezzamento e della riconoscenza per l’impegno e la vicinanza sempre profusi nella crescita sportiva della Città di Cava de’ Tirreni”. A ritirare il riconoscimento sarà personalmente il Presidente aquilotto Massimiliano Santoriello. La cerimonia di premiazione sarà preceduta da un’esibizione musicale dell’“Orchestra&Coro Con…fusione” dell’Istituto Comprensivo “Trezza”, diretto dalla Prof.ssa Maria Petrillo.

La 58ª “Podistica Internazionale San Lorenzo” sarà trasmessa a partire dalle ore 16.00 in diretta tv sulle frequenze di RTC Quarta Rete (visibile sul canale 654 del digitale terrestre) ed in diretta streaming sulla pagina Facebook (www.facebook.com/podisticasanlorenzo) della manifestazione.

La “Podistica Internazionale San Lorenzo” si fregia della concessione della Medaglia di Bronzo del Presidente del Senato e vanta il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, della Città di Cava de’ Tirreni, del CONI – Comitato Regionale Campania, della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano e dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Cava de’ Tirreni.

Tutte le info, le news, i cenni storici, le curiosità e le foto dell’evento sono consultabili sul sito www.podisticasanlorenzo.com, sul quale è on line la nuova sezione “I disegni del Presidentissimo”, con in primo piano le opere pittoriche realizzate dal compianto Antonio Ragone e dedicate alle bellezze della città metelliana.

IL PROGRAMMA

Ore 15.30: Ritrovo Giuria e concorrenti – Ore 16.15: Gara Scuole Medie, Allieve e Cadetti/e – Ore 17.00: Gara Assoluti Maschile e Femminile e Gara Allievi – Ore 18.15: Cerimonia di premiazione.