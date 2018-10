Olympic Salerno-Valle Metelliana 0-1. Agli ospiti basta Acanfora.

L’Olympic Salerno inciampa di nuovo davanti al pubblico amico del “Figliolia”, cedendo di misura ad una cinica e compatta Valle Metelliana nella terza giornata di campionato, aperta come di consueto dal cerimoniale fair-play caro al sodalizio biancorosso. Agli ospiti è sufficiente l’acuto iniziale di Acanfora che vince un duello aereo Panella e dopo la prima respinta di Mugnani, recupera la sfera ed evitando l’intervento del portiere di casa deposita in rete. Proteste biancorosse per un tocco di mano dell’attaccante ex Angri e Serino nell’azione che ha portato al goal del vantaggio. Poco prima i ragazzi di Milite vanno vicini al bersaglio grosso con Savino e Cuomo mentre i delfini pungono senza concretizzare con De Fato. Il goal addormenta il match con l’Olympic che prova a reagire, perde Malangone per infortunio ma non crea sostanziali pericoli a De Marinis con il solito De Fato a barcamenarsi tra le attente maglie della retroguardia avversaria. Nella ripresa il pallino del gioco è quasi tutto di marca salernitana ma di occasioni nitide se ne vedono poche. Le più salienti capitano sui piedi di Chiariello e De Fato che non riescono a trovare lo spiraglio giusto per superare l’esperto portiere metelliano mentre Eugenio Condolucci fa tutto bene ma si attarda nella conclusione da buona posizione, perdendo l’attimo e facendosi recuperare da Romano. Ci prova anche Contente dalla media distanza, tentativo senza esito che prelude alla fine dell’incontro.

TABELLINO

OLYMPIC SALERNO: Mugnani, Bosco, Malangone (21′ pt De Domenico), Scannapieco (14′ st Paraggio), Panella (27′ st Albini), Trimarco, Chiariello (38′ st De Simone), Contente P., De Fato, Viviano, Condolucci E. (25′ st Condolucci A.). A disposizione: D’Arienzo, Avagliano A., Pifano F., Marano S. Allenatore: De Sio

VALLE METELLIANA: De Marinis, Romano, Ferrara (31′ st Catania), Monetta, Sarno, Savino, Cuomo, Risi (35′ st Bisogno), Tortora, Quattroventi (27′ st Avagliano D.), Acanfora. A disposizione: Noviello, Ruocco, Russo, Cirillo, La Gioia, Ventre. Allenatore: Milite

ARBITRO: Di Sauro di Torre Annunziata

RETE: 14′ pt Acanfora

NOTE: Giornata soleggiata. Ammoniti Viviano (OS), Monetta, Acanfora (VM).

