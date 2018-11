Olympic Salerno, trasferta insidiosa a San Valentino Torio. Impegni in trasferta per Under 16 e 14.

Dopo il deludente pari di sabato scorso con il Real San Felice, l’Olympic Salerno va a caccia della vittoria che cambi l’inerzia della stagione. La prima squadra biancorossa sarà di scena sabato pomeriggio a San Valentino Torio, ospite della locale formazione lanciatissima dopo il cambio di allenatore e la vittoria sul campo dello Sporting Audax. Sarà la prima di due trasferte consecutive prima di far ritorno al “Figliolia” per la partitissima con l’Honveed: “E’ un periodo in cui non ci dice granchè bene – ha ribadito mister De Sio – Ma non posso imputare nulla ai ragazzi, la squadra si impegna e chi è chiamato in causa per sopperire all’assenza del compagno si fa trovare pronto. Dobbiamo ritrovare fiducia, cattiveria agonistica e soprattutto concretezza: sono convinto che basti poco per ritrovare continuità”. In occasione della sfida ai giallorossi di Longobardi tornano dalla squalifica Viviano e De Simone mentre prosegue il lavoro di recupero degli infortunati di lungo e medio corso, da Viscido a Marco Pifano passando per Malangone e Acquaviva. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Simone Murino della sezione di Agropoli.

Dopo il debutto di settimana scorsa, tornano in campo anche Under 16 ed Under 14. L’undici di Paolo Rossi sarà alle prese con la prima trasferta stagionale, domenica mattina alle ore 9 a San Giuseppe Vesuviano per la sfida all’Oasi Scafati con l’obiettivo di centrare anche i primi tre punti dopo il rocambolesco ko con la New Mary Rosy. Alla ricerca di continuità va, invece, la squadra di Gennaro Piccolo e Alessio Mogavero. I Giovanissimi saranno, infatti, di scena domani pomeriggio sul rinnovato impianto “San Biagio”, ospiti del Real Palomonte.

