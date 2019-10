Olympic Salerno, la prima squadra riparte da Montoro. Girone di fuoco per l’Under 15

Ripartirà domani pomeriggio dal terreno di gioco di Torchiati di Montoro l’avventura agonistica della prima squadra dell’Olympic Salerno. Ironia della sorte proprio contro quel Banzano che nella penultima giornata dello scorso campionato battendo di misura i colchoneros, negò loro la possibilità di disputare i tanto agognati play-off. Il calendario offre, dunque, subito la possibilità di riscatto alla compagine guidata da Enzo De Sio che ripartirà dall’ormai consolidato gruppo integrato da poche e mirate pedine che hanno già avuto modo di inserirsi durante la preparazione ed i test amichevoli svolti in queste settimane come quelli con Poseidon e Longobarda. Quello che sta per cominciare sarà un torneo quasi del tutto inedito per il club di patron Pisapia: inserito nel girone D, a forta trazione irpina, affronterà per la prima volta nella storia compagini quali Abellinum, Parco Aquilone, Atletico Marzano, Atletico Baiano, Casamarciano, Terzigno (titolo Pro San Giorgio Soccer), SC Striano, Lupo Fidelis e Mercogliano mentre unica vecchia conoscenza tra le formazioni extraterritoriali sarà il ripescato Sporting Domicella. Tante incognite, tanta curiosità per questa nuova dimensione che imporrà trasferte più impegnative dal punto di vista logistico e per diversi casi anche tecnico, visto l’organico allestito da compagini quali Terzigno, Atletico Marzano, Abellinum, Lupo Fidelis e Mercogliano. Non mancheranno sfide dal sapore di derby come quelle con Pol.Baronissi e Valentino Mazzola e revival di match di spessore contro Pro Sangiorgese, Intercampania e Lavorate. Insomma tanti ingredienti per una stagione da vivere con l’umiltà e l’entusiasmo di sempre.

Partirà il prossimo fine settimana il campionato regionale Under 15. Alla sua prima, storica, partecipazione l’Olympic Salerno avrà la possibilità di confrontarsi con realtà professionistiche e compagini di puro settore giovanile di alto spessore e tradizione. Le prime tre giornate già dicono tutto: esordio con la Turris poi in sequenza Avellino e Napoli. Un banco di prova importante per la crescita della cantera biancorossa con il gruppo guidato da Alessio Mogavero che ripartirà dagli ottimi risultati conseguiti su scala provinciale. Altre avversarie dei biancorossini saranno la Virtus Battipaglia come altra rappresentante salernitana seguita da Materdei, Promotion Soccer, Saint Joseph, San Giorgio 1926, Vincenzo Riccio, Caravaggio e Pro Vives.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2019-2020 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2013 al 31/12/2015; Primi Calci: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2012; Pulcini: nati dall’ 1/1/2009 al 31/12/2010; Esordienti: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2008; Under 15: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006; Under 17: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: da Settembre a Giugno. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Anche quest’anno, inoltre, l’Olympic Salerno conserverà l’affiliazione alla metodologia Coerver Coaching mentre per gli iscritti dal 2003 al 2008 il tesseramento, alla visita cardiologica ed alla nuova maglia da gioco, comprenderà lo screen posturale con consulenza gratuita fisioterapica durante l’intera stagione sportiva e, novità della stagione 2019/20 l’esame B.I.A. un esame di tipo bioelettrico e non invasivo, che ci permetterà di conoscere la composizione del corpo dei nostri associati e valutarne lo stato nutrizionale. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.

Ufficio Stampa Olympic Salerno

www.olympicsalerno.it

press@olympicsalerno.it