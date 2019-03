Olympic Salerno, caccia al pronto riscatto con l’Atletico Faiano. A Casa Olympic il primo Quadrangolare dell’Amicizia.

Dopo la battuta d’arresto in casa della capolista Honveed, l’Olympic Salerno torna tra le mura amiche del “Figliolia” per riprendere a macinare punti in ottica play-off.

I biancorossi di Enzo De Sio, somatizzata la sconfitta di misura del “Bolognese”, sono pronti a ripartire ed hanno dalla loro una ghiotta chance da sfruttare, considerando anche i pericolosi scontri diretti e testa-coda in programma questo fine settimana nel girone E di Prima Categoria. Avversario di Rossi e compagni sarà l’Atletico Faiano, partito a razzo e poi precipitato in classifica a causa di un organico ridotto all’osso.

I granata picentini che per la sfida ai colchoneros dovranno fare a meno di altre due pedine fondamentali come Marotta e Lamberti appiedati per un turno dal giudice sportivo, non hanno ancora la certezza matematica della salvezza e per tali motivi rappresentano comunque un ostacolo da non sottovalutare. L’Olympic, dal canto suo, perde per recidività in ammonizione Pippo Contente ma ritrova Bosco che ha scontato i due turni di squalifica rimediati dopo il recupero infrasettimanale di Montoro. Da valutare le condizioni del febbricitante nonchè grande ex di turno Viscido, la cui clamorosa traversa di domenica scorsa fa ancora rammaricare i delfini. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Arbitro dell’incontro sarà il sig. Antonello Citera della sezione di Agropoli.

Sarà un fine settimana intenso anche per il settore giovanile. Ai già citati impegni dell’Under 16 e dell’Under 14 rispettivamente contro Millenium e Spes farà seguito il primo Quadrangolare dell’Amicizia, organizzato dal club di patron Pisapia in tandem con Ammirati Laboratori Cosmetici. Sui nuovissimi campi di Casa Olympic in via Tiberio Claudio Felice scenderanno in campo i piccoli atleti classe 2008 e 2009 delle scuole calcio Wembley di Bellizzi, Virtus Battipaglia, Assocalcio Terzo Tempo, Mondosport Ischia e naturalmente dei padroni di casa guidati da Alfredo Serritiello. Un altro evento all’insegna di sport ed aggregazione per i bambini e le rispettive famiglie.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.