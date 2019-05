La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno in trasferta contro la Roma Vis Nova.

Sabato pomeriggio alle ore 16,30 alla Piscina Comunale di Monterotondo, la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno affronterà la Roma Vis Nova nella gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di serie A2 di pallanuoto. I capitolini sono in piena corsa play off e sarà dunque un’altra partita molto dura per i giallorossi, ai quali manca un punto per poter essere matematicamente primi nella regolar season.

Dopo due pareggi di fila, Scotti Galletta e compagni proveranno a chiudere i conti con il campionato per concentrarsi completamente sui play off. Per farlo, però, dovranno trovare quella solidità difensiva che è stato il punto di forza della squadra fino a oggi. Dello stesso parere è anche il portiere giallorosso Simone Santini: “Abbiamo peccato soprattutto in difesa. Avevamo la miglior difesa, subendo solo 5 o 6 gol a partita. Dobbiamo tornare a esserlo fin da subito. Con la Roma Vis Nova sarà una partita dura, come tutte quelle che abbiamo disputato fino a oggi. Sono una squadra ben organizzata e cercano punti per i play off”.

L’insidia di questa partita anche nelle parole di mister Matteo Citro: “Affrontiamo un avversario con molta qualità, all’ultima spiaggia per entrare nei playoff. Noi veniamo da due partite intense, dobbiamo essere bravi a resettare tutto, recuperare solidità difensiva e sbagliare il meno possibile”.