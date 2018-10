Jomi Salerno subito di nuovo in campo, trasferta a Casalgrande.

Jomi Salerno senza respiro, si torna in campo. Domani sera (31 ottobre ndr) alle ore 19 capitan Coppola e compagne saranno di scena al Pala Keope contro la Casalgrande Padana nel recupero della quarta giornata del torneo di massima serie. La Jomi Salerno è reduce dalla netta vittoria ottenuta sabato scorso sul campo del Leno ed ha l’occasione, in caso di vittoria di agguantare nuovamente la vetta della classifica con 11 punti all’attivo, seppure in condominio con Brixen. Dall’altro lato ci sarà la Casalgrande Padana, attualmente con 2 punti all’attivo. Guai a sottovalutare però la formazione allenata da coach Lassouli che ha in Furlanetto il suo terminale offensivo. In merito alla gara in programma domani sera il portiere Elisa Ferrari afferma: “Vogliamo continuare a mostrare un gioco fluido e concreto. Il nostro obiettivo è quello di andare a Casalgrande, dimostrare il nostro valore e provare a vincere anche questa gara”. In merito alla gara vinta nettamente contro il Leno lo stesso estremo difensore della Jomi Salerno aggiunge: “A Leno abbiamo sicuramente ripreso confidenza con il torneo di serie A, dopo la parentesi internazionale. Abbiamo disputato una buona gara ed abbiamo messo in pratica degli ottimi schemi di gioco. Abbiamo diverse soluzioni, testimonianza di ciò sono i tanti gol realizzati proprio in occasione della gara contro il Leno”.