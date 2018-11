Intercampania-Olympic Salerno 1-4. Biancorossi micidiali fuori dalle mura amiche.

Inarrestabile in trasferta l’Olympic Salerno di mister De Sio. La squadra biancorossa dopo il successo esterno col San Valentino, espugna per 4 a 1 anche il campo dell’Intercampania. Gara subito in discesa per i biancorossi, in vantaggio dopo soli otto minuti di gioco grazie ad uno sfortunato autogoal del difensore Bello. Immediata però la reazione della squadra di Arnese, che dopo pochi minuti trova il pari con Rusiello, abilissimo nello sfruttare uno dei pochissimi errori di giornata dell’Olympic Salerno sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nonostante il pari continua a dominare e macinare gioco la squadra salernitana. Al 25′ il nuovo vantaggio grazie ad una conclusione di Eugenio Condolucci che si spegne sotto la traversa della porta difesa da D’Auria. Termina così la prima frazione, con il punteggio di 1-2. Nella ripresa non cambia la musica, con gli ospiti che trovano addirittura altri due meritatissimi gol. Il tris è firmato dal nuovo entrato Marco Pifano, che dopo una serpentina mette con il sinistro alle spalle dell’incolpevole estremo difensore di casa. Mentre il poker è servito ancora da Eugenio Condolucci, che sfrutta al meglio la cavalcata di capitan Acquaviva. Nel finale da segnalare anche il palo colpito da Vincenzo De Fato. Nel prossimo turno la compagine di patron Pisapia, riceverà tra le mura amiche del Figliolia di Baronissi, la quotata Honveed Coperchia.

TABELLINO

INTERCAMPANIA: D’Auria, Manzo D. (28′ st Liguori), Gaito (1′ st Manzo C.) , Bello, De Feo, Covelluzzi, D’Amato, Rusiello, Parisi, Amarante (34′ st Monteleone), Ricciardi (1′ st Molisse). A disposizione: De Filippo. Guastafierro. Allenatore: Arnese.

OLYMPIC SALERNO: D’Arienzo, Bosco, Trimarco, Pifano F. (34′ st Acquaviva), Panella, Albini, Paraggio (20′ st Pifano M.), Amato (30′ st Condolucci A.), De Fato, Viviano, Condolucci E. (39′ st Marano) A disposizione: Mugnani, De Domenico, Avagliano, Chiariello, Malangone. Allenatore: De Sio.

ARBITRO: Benvenuto di Nocera Inferiore

RETI: 8′ pt autogol Bello (I), 15′ pt Rusiello (I), 25′ pt Condolucci E. (OS), 25′ st Marco Pifano M. (OS), 35′ st Condolucci E.(OS).

NOTE: Ammoniti: Gaito (I), Viviano, Paraggio (OS).

