Givova Scafati, gara 4 contro Ferrara per chiudere la serie.

La sconfitta subita al Pala Hilton Pharma per 60-44 in gara tre degli ottavi di finale playoff del campionato di serie A2 non ha sopito lo spirito combattivo della Givova Scafati e la sua bramosia di chiudere quanto prima la serie contro la Bondi Ferrara, per poi concentrare le attenzioni al prossimo turno, con qualche prezioso giorno in più di riposo.

Il team dell’Agro è pronto a scendere in campo nuovamente sul parquet emiliano, per provare a fare tutto ciò che non è riuscito in occasione dell’ultima sfida, caratterizzata da un approccio molle e da percentuali al tiro bassissime, che non appartengono agli uomini in casacca gialloblù, abituati a tutt’altre percentuali. Con il dichiarato obiettivo di rialzare la testa e di impattare il match in maniera veemente, la Givova Scafati si prepara quindi al quarto incontro con gli estensi (domenica 06 maggio, ore 18:00), che dal canto loro vorranno provarle tutte per riportare la serie in terra campana e tenere ancora aperto il discorso qualificazione. Intenzioni che cozzano con quelle di Crow e compagni, che invece non intendono più correre rischi e sono pronti a dare il massimo per chiudere anzitempo la serie e confermare così i pronostici della vigilia.

Non sarà semplice, anche perché i biancoazzurri sono accompagnati dal pubblico amico, pronto a fungere da sesto uomo in campo. Dichiarazione dell’assistente allenatore Alessandro Marzullo: «Gara due è stata una partita molto dura sotto il profilo fisico, nella quale abbiamo pagato un cattivo inizio offensivo, mentre nella restante parte di gara abbiamo costruito solo in rare occasioni buone soluzioni, in numero comunque insufficiente contro Hall e compagni, che ci hanno invece punito oltre i nostri demeriti. Ora, in gara quattro, dobbiamo fare tutto molto meglio, a partire dall’approccio, che deve essere più duro, e poi giocare con una maggiore fluidità offensiva, riprendendo a macinare il gioco che ci ha condotti fino a questo punto. In difesa, invece, dobbiamo limitare maggiormente Hall, Rush e Cortese, sui quali abbiamo già difeso molto meglio nelle prime due gare della serie». Dichiarazione dell’ala centro Marco Ammannato: «Sappiamo che i playoff sono duri e che gli arbitri consentono un gioco più fisico, per cui in gara quattro dovremo tirare fuori gli artigli per riuscire a chiudere la serie. Gara tre è stata una brutta partita per entrambe le contendenti, complice la stanchezza. Poi, quando tiri con pessime percentuali, diventa complicatissimo spuntarla. Ciononostante non ci abbattiamo, anzi ci compattiamo di più e ci prepariamo ad una gara quattro nella quale dovremo scendere in campo più sereni, tranquilli e meno nervosi, provando a fare le cose che per l’intera stagione ci sono riuscite e che anche in gara tre abbiamo fatto, anche se solo in rari frangenti. Ferrara ce la metterà tutta per vincere e riportare la serie a Scafati, ma noi vogliamo chiudere subito questi ottavi di finale, consapevoli di dover giocare maggiormente di squadra per avere la meglio, soprattutto in attacco, dove dobbiamo mostrare maggiore fiducia in noi stessi». Arbitreranno l’incontro i signori Ursi Stefano di Livorno, Radaelli Roberto di Rho (Mi) e Marton Marco di Conegliano (Tv). La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass”). Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui sui 92,50 mhz di Radio Sant’Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ (media partner della Givova Scafati). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di lunedì (ore 21:00).