Con tutta l’energia dello Sport, domenica 2 al Lungomare Trieste e alla spiaggia di Santa Teresa a cura del CONI Salerno.

“Con tutta l’energia dello Sport” ci accingiamo a celebrare la XVI edizione della Giornata Nazionale dello Sport che si terrà domenica 2 giugno 2019 organizzata dalla Delegazione Provinciale CONI con l’adesione del Comune di Salerno – Assessorato allo Sport e la collaborazione tecnico – sportiva del Circolo Canottieri Irno.

Nel Comune capoluogo la manifestazione si svolgerà dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso il Lungomare Trieste e la Spiaggia di Santa Teresa.

Una festa di sport che vedrà l’adesione delle seguenti discipline sportive: Automobilismo, Atletica Leggera, Calcio, Canoa, Canottaggio, Danza Sportiva, Judo, Karate, Pallavolo, Sitting Volley, Pallacanestro, Rugby, Scherma, Sport Rotellistici, Taekwondo, Wu Shu Kung Fu, Preacrobatica e Tessuto Aereo, American Football e le scuole: S.M. San Tommaso, I.C. Giovanni Paolo II, I.C. Vicinanza plesso Pirro.

Come per le passate edizioni è prevista la presenza di oltre 4000 partecipanti di ogni età, di interi nuclei familiari, di associazioni sportive e ricreative che potranno cimentarsi nei differenti sport rappresentati ed avvalersi del supporto di tecnici federali e di praticanti.

Hanno sinora garantito la loro adesione i Comuni di: Angri, Cava De’ Tirreni, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Nocera Inferiore, Salerno, Sapri e Vietri.

In queste Municipalità verranno organizzati eventi dedicati alla promozione sportiva preferendo una logistica naturale in sintonia con il tema proposto e nel rispetto del plastic free.