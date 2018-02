Basket Bellizzi, vittoria netta contro Cercola.

Il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi conquista la seconda vittoria consecutiva. Nel 22° turno del campionato di Serie C Silver, i gialloblu si impongono 72-42 sulla Pallacanestro Cercola e salgono a quota 32 punti in classifica. Al “PalaBerlinguer”, Di Mauro e compagni offrono una prestazione solida e grintosa. Il risultato testimonia l’ottima prova difensiva dei padroni di casa, che tengono basso il punteggio degli arancioni e conquistano i due punti con uno scarto ampio. Con questo successo, i ragazzi di coach Orlando si preparano al meglio per il recupero della gara contro Angri, in programma giovedì 1° marzo.

LA CRONACA

Partono subito bene i padroni di casa, che si portano sul 6-0 grazie ai canestri di Spinelli e Di Mauro. Cercola risponde con la tripla di Scognamiglio, che risulterà il migliore dei suoi a fine partite con 12 punti realizzati. A metà quarto Bellizzi dà vita alla prima fuga della partita. I gialloblu si portano sul 21-10 grazie alle due triple di Trapani e al canestro vincente più tiro libero supplementare di un superbo Milan Dondur. Il distacco resta in doppia cifra fino alla prima interruzione, col tabellone che segna 26-16.

Nel secondo quarto coach Orlando si affida anche agli uomini dalla panchina. Valentino si fa subito sentire in termini di fisicità ed intensità. Il numero 11, oltre a conquistare numerosi rimbalzi sia in attacco che in difesa, sfodera cambi di gioco panoramici al millimetro che permettono a Bellizzi di ribaltare in un amen il fronte di gioco e liberare l’uomo sotto canestro. Al 3’ di gioco fa il proprio esordio anche Giordano, già protagonista lo scorso anno con la casacca di Bellizzi e tornato in settimana tra le fila gialloblu. È proprio un canestro del numero 10 a segnare il massimo vantaggio per i padroni di casa, che si portano sul +15 (37-22). I due liberi messi dentro da Spinelli, miglior marcatore della partita con 17 punti messi a referto, chiudono il secondo quarto sul 42-26.

Al rientro dagli spogliatoi, il punteggio fa fatica a smuoversi. Il primo canestro arriva soltanto dopo 2’30” di gioco, a firma di Gerardo Esposito. Bellizzi blinda letteralmente il proprio canestro. A fine frazione, saranno appena 5 i punti concessi alla squadra di Licursi. Nella seconda metà del quarto, i padroni di casa segnano un nuovo break di 8-1 che imprime un’impronta ancor più netta alla partita. Per la squadra di coach Orlando arrivano nuovamente punti dalla panchina, grazie ai canestri di Valentino e Bassano. All’ultimo intervallo, Bellizzi è avanti 58-31.

Nell’ultima frazione la squadra gialloblu si limita a controllare il gioco e gestire un vantaggio ampio e rassicurante. La tripla di capitan Di Mauro segna il nuovo massimo vantaggio, con Bellizzi che si porta a +30 (63-33). Negli ultimi minuti, la partita ha poco o nulla più da raccontare. La sirena pone fine alla contesa, col tabellone che segna 72-42 e decreta la vittoria per i gialloblu e altri due punti preziosi in ottica play-off.

BASKET BELLIZZI – PALLACANESTRO CERCOLA 72-42

IL TABELLINO

BASKET BELLIZZI

Spinelli 17, Ferrigno n.e., Bassano 5, Giordano 4, Valentino 8, Dondur 11, Barrella F., Di Mauro 10, Diop n.e. Trapani 9, Esposito 8.

Coach: Orlando.

PALLACANESTRO CERCOLA

Rea 2, Del Cuoco 5, Imperato 5, Campa 2, Fiore, Piccolo 4, Paone 6, Nappo 6, De Siena, Scognamiglio 12.

Coach: Licursi.

PARZIALI: 26-16; 16-10; 16-5; 14- 11.