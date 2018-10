Basket Bellizzi, contro Maddaloni la seconda vittoria consecutiva.

Arriva il primo successo casalingo in Serie C Gold per il Semprefarmacia.it Basket Bellizzi. Nel match valido per la terza di campionato, gli uomini di coach Nino Sanfilippo si impongono con un netto 73-57 sulla Pallacanestro San Michele Maddaloni. Di Mauro e compagni colgono così il secondo successo di fila, dopo quello ottenuto sette giorni prima a Casapulla, e raggiungono quota 4 punti in classifica.

LA CRONACA

I padroni di casa entrano perfettamente in gara, con l’obiettivo di prendere in mano le redini della partita. I gialloblu si affidano subito al marchio di fabbrica, il tiro dalla lunga distanza: prima Trapani e poi due volte Di Mauro, trovano la retina e il primo allungo (11-6). Maddaloni si affida soprattutto alla verve di Orefice e alla fisicità di Filippi, che chiuderanno rispettivamente a 16 e 13 punti. Ma Bellizzi è letale dall’arco dei 6,75 metri e con Iannicelli trova la bomba che chiude il primo parziale sul 21-14.

Nel secondo quarto, la squadra di coach Sanfilippo spinge ancor di più sull’acceleratore. Ancora una tripla di Iannicelli e un canestro di Malalu, aprono e chiudono un parziale di 11-0 che fa sprofondare Maddaloni a -17 (34-17). La squadra di coach Mariano fa una fatica immane a trovare la via del canestro, grazie ad una fase difensiva solida e attenta di Bellizzi. Anche sotto le plance, gli uomini di casa sono dominatori assoluti, con capitan Di Mauro e Malalu a far la voce grossa e a catturare un’infinità di rimbalzi. All’intervallo lungo, Bellizzi conduce 43-26.

Il primo canestro del secondo tempo porta la firma di Darius Stonkus. Anche contro Maddaloni, la guardia lituana si conferma giocatore di assoluto valore. Una vera e propria spina nel fianco della difesa ospite per tutta la gara, Stonkus chiuderà con 20 punti e 23 di valutazione, risultando il migliore in campo. Il terzo quarto scivola via con Bellizzi a controllare il tentativo nemmeno troppo convinto di Maddaloni di rientrare in partita. Si arriva così all’ultima interruzione, sul punteggio di 57-41.

Nell’ultimo quarto, i padroni di casa allentano lievemente la presa e Maddaloni prova a rifarsi sotto. Con un parziale in apertura di 2-9, i viaggianti riducono lo scarto e si portano sul -7 (59-52). Quando coach Sanfilippo è pronto a chiamare il time-out, arriva però l’and-one di Malalu a scuotere i gialloblu. I padroni di casa riprendono a macinare gioco e punti e, con le triple di Esposito e Stonkus, mettono la parola fine alla gara. Alla sirena finale, il tabellone segna 73-57 e decreta il secondo successo consecutivo per il Basket Bellizzi.

IL TABELLINO

BASKET BELLIZZI

Ciliberti, Salerno, Spera, Malalu 13, Valentino, Iannicelli 9, Stonkus 20, Barrella, Di Mauro (C) 13, Sconza, Trapani 7, Esposito 11.

Coach: Antonino Sanfilippo

PALLACANESTRO SAN MICHELE MADDALONI

Orefice 16, Papa 3, Ragnino 2, Nastri 3, Cioppa 10, Bentrad, Arciero N.E., Verrazzo 2, Filippi 13, Della Peruta (C) 8.

Coach: Mariano Gentile

PARZIALI: 21-14; 22-12; 14-15; 16-16.