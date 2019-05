Banzano-Olympic Salerno 1-0. I biancorossi gettano alle ortiche il sogno play-off.

Bruttissimo stop per l’Olympic Salerno nella penultima giornata di campionato. I biancorossi di mister Vincenzo De Sio, dopo una prestazione deludente cedono al Banzano per una rete a zero. Decide il match la zampata del centrocampista Alessio Bagnara al 39′ della prima frazione di gioco, sfruttando un calcio piazzato convalidato dall’arbitro nel mentre i colchoneros erano intenti a protestare con l’arbitro e nessuno si preoccupava del pallone. Una disattenzione costata carissima ma a far più male è l’approccio dei salernitani che prestano il fianco alle sortite individuali della formazione irpina che non ha regalato nulla, anzi a più riprese ha sfiorato il goal con Natale e Troisi, colpendo anche una traversa con Zarra. Le uniche occasioni di marca ospite con Condolucci, poco cinico, e capitan Acquaviva sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Non bastano nella ripresa gli ingressi di Anastasio e Viscido per rimediare lo svantaggio del primo tempo, l’assedio biancorosso è fine a se stesso e la gara scivola via verso la mesta sconfitta. Adesso la strada per i play-off si fa davvero molto complicata se non impossibile per l’Olympic Salerno, che nell’ultimo turno ospiterà fra le mura amiche del “Figliolia” lo Sporting Domicella, in piena lotta salvezza, appellandosi alla sportività delle due squadre in lotta per la Promozione che con un punto a testa nello scontro diretto annullerebbero la disputata della post-season.

TABELLINO

BANZANO: Delli Priscoli, De Stefano A., De Stefano M., Faggiano, De Stefano L., Milano, Bagnara (23′ st Penna), Della Valle, Natale, Troisi, Zarra. A disposizione: D’Amore, Maffei, De Girolamo, Vignola, Perrella, Cirino, Salerno. Allenatore: Stabile

OLYMPIC SALERNO: Rossi, Bosco, Malangone, Pifano F. (9′ st Anastasio), Albini, Acquaviva, Amato, Contente, De Fato (13′ st Viscido), Viviano, Condolucci E. A disposizione: Mugnani, Avagliano, Buonomo, Pederbelli, Paraggio, Pifano M., Apicella. Allenatore: De Sio

ARBITRO: D’Elia di Sala Consilina

RETE: 39′ pt Bagnara

NOTE. Ammoniti: Troisi, Della Valle, De Stefano L. (B), Acquaviva, Viviano (OS).

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2018-2019 per le categorie Piccoli Amici: nati dal 1/1/2011 al 31/12/2014, Pulcini: nati dall’ 1/1/2008 al 31/12/2010, Esordienti: nati dall’ 1/1/2006 al 31/12/2007, Under 14: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2005, Under 16: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004. La durata del corso sarà di 9 mesi: 10 settembre 2018 – 7 giugno 2019. Gli allenamenti si svolgeranno presso il nuovo centro sportivo Casa Olympic, via Tiberio Claudio 50 c/o C.C.La Fabbrica – Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. Per ulteriori info rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it.