Allenare nel calcio femminile, incontro con la CT della Nazionale Bertolini lunedì 29 a Corbara.

Anche in Italia, ormai, con molto ritardo rispetto al resto d’Europa e del Mondo, il Calcio Femminile sta acquisendo sempre più l’importanza che merita nel panorama calcistico nazionale. Non poteva essere altrimenti, del resto, in un paese dove il calcio è una religione e che si è fregiato di quattro titoli mondiali.

Il gap si sta, per fortuna, riducendo, l’interesse sta crescendo, sia dal punto di vista mediatico, sia da quello della partecipazione degli appassionati, come dimostrano i recenti eventi. Punto di partenza, forse il più importante, la qualificazione della Nazionale femminile ai mondiali che si andranno a disputare questa estate in Francia, colmando un vuoto che durava da vent’anni, riuscendo là dove hanno fallito, per vicende note, gli omologhi maschili.

Nel suo piccolo, allo sdoganamento del calcio femminile ha contribuito anche il convegno “Allenare nel Calcio Femminile”, organizzato da ben cinque anni in Campania sotto l’egida dell’Aiac (Associazione Italiana Allenatori Calcio), da sempre in prima linea in questa battaglia, per l’impegno della sua referente in Campania, dott.ssa Valentina De Risi.

Come un cerchio che si chiude, ma segnando anche un nuovo inizio, ospite d’eccezione, come alla prima edizione, sarà Milena Bertolini, all’epoca allenatrice del Brescia scudettato, ora Commissario Tecnico di quella Nazionale in procinto, come scritto, di andare ai Mondiali. Personaggio che ha bisogno di poche presentazioni, visti curriculum e palmares, che farà l’ultima tappa prima della Francia proprio qui in Campania, e che saprà ben continuare il discorso sul Calcio Femminile da lei stessa iniziato, poi continuato nelle edizioni successive da Manuela Tesse, Betty Bavagnoli, Rita Guarino fresca scudettata della Juventus la scorsa stagione.

Un parterre sempre ricco e di qualità per dare il giusto risalto ad una disciplina che deve diventare sempre più protagonista nel Bel Paese del Calcio.