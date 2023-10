Sport Business Forum, Arrigo Sacchi a Salerno per parlare di intelligenza collettiva

Sport Business Forum è un workshop dedicato all’innovazione ed all’intelligenza collettiva che ruota intorno al concetto di squadra. Qualsiasi innovazione passa infatti dalla capacità del leader di veicolarla ma anche dalla sua abilità di farla accettare e perseguire dal gruppo di lavoro; questo vale nello sport di squadra come in azienda.

Si tratta di un evento di alta formazione che insieme ad Arrigo Sacchi vedrà la partecipazione di altri illustri relatori. Fabio Iannò, vicepresidente internazionale di Moody’s illustrerà gli scenari macroeconomici globali e Dietmar Pfeifer parlerà del modello Sudtirol, un esempio di innovazione sostenibile nel calcio, Maurizio Milan, amministratore delegato dell’U.S. Salernitana che parlerà dell’innovazione culturale nello sport.

Durante il workshop ci sarà modo di trattare le diverse sfaccettature dell’intelligenza collettiva che può impattare anche su una intera comunità.

“L’esempio viene dall’Alto Adige una provincia che rappresenta la massima espressione di intelligenza collettiva, che è caratteristica culturale peculiare degli alto-atesini con la loro attenzione al rispetto delle regole, all’ordine, alla pulizia ed all’ambiente. Questo aspetto fa la differenza rispetto ad altri territori – afferma Luca Iovine, fondatore di Gruppo Iovine e presidente dei Giovani di Fenailp”.

“Sono molto lieto di partecipare a questo evento perché amo il sud e credo che abbia un enorme potenziale ancora inesplorato, anche in ambito turistico – afferma Roland Buratti dell’azienda di Soggiorno di Bolzano. Uno dei tratti distintivi dell’Alto Adige, oltre al patrimonio naturale, artistico e culturale, è sicuramente la capacità di fare rete”.

Saper fare squadra è una competenza trasversale che può creare valore in ogni contesto, anche in ambito professionale, aumentando la qualità che per esempio un commercialista, un avvocato o un consulente del lavoro può dare ai suoi clienti. Non a caso, l’evento è patrocinato dai principali Ordini professionali.

Si tratta, dunque di una iniziativa di natura divulgativa che punta a stimolare l’innovazione in ambito produttivo e professionale, ma non solo. “Il gruppo ha un valore fondamentale anche per ciò che riguarda la salute perché impatta sulle condizioni psico-fisiche delle persone, come vediamo quotidianamente con le nostre iniziative sociali e sportive – spiega Gianni Ricco, medico e presidente del prestigioso Circolo Canottieri Irno.

Sport Business Forum si svolgerà il 26 ottobre dalle 14.30 alle 19 presso l’Hotel Mediterranea a Salerno. Sarà possibile partecipare sia in presenza che a distanza, con le testimonianze dei relatori sopra citati ma anche di altri professionisti che parteciperanno alla tavola rotonda.

Gli avvocati che parteciperanno all’evento riceveranno 4 crediti formativi di cui 1 deontologico; i giornalisti 4 crediti formativi, i consulenti del lavoro 4 ed i commercialisti 5.

Per registrarsi e prenotarsi all’evento bisogna iscriversi qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sport-business-forum-gruppo-iovine-fenailp-arrigo-sacchi-723426607457?aff=oddtdtcreator Per contattare l’organizzazione i recapiti sono i seguenti: comunicazioni@gruppoiovine.it 089/7728547