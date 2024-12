Siglato il Gemellaggio tra il “Rotary Club Salerno Est” e il “Rotary Club Bari Sud”.

È stato siglato ufficialmente il documento di “Gemellaggio di Club” tra il “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dal dottor Edoardo Ventura, direttore del Wealth Management della sede salernitana di uno storico istituto di credito italiano, e il “Rotary Club Bari Sud”, presieduto dalla Professoressa Ordinaria di Francese all’Università di Bari, Titti Concetta Cavallini, in occasione della conviviale rotariana organizzata in interclub presso il “Ristorante del Golfo” di Salerno. La Presidente Cavallini ha spiegato una delle motivazioni che hanno portato alla nascita del gemellaggio” La moglie del nostro socio, l’avvocato Sebastiano Cicchelli è l’avvocato Raffaella Turco, figlia del compianto socio e Presidente Onorario del “Rotary Club Salerno Est”, il dottor Pier Giorgio Turco, il medico missionario rotariano che per ben 19 anni, dal 1993 al 2012, ha curato soprattutto i bambini con gravi malattie agli occhi nei territori africani, soprattutto in Congo e in Mozambico dove, nella città di Quelimane , dove non c’era neanche l’acqua, insieme al Missionario Cappuccino, Fra Antonio Triggiante , ha realizzato, con l’aiuto e il sostegno dei Club Rotary e Inner Wheel di Salerno, il progetto sociale di “Casa Familia”, un orfanatrofio – casa famiglia, dove vengono ospitati bambini abbandonati”. La presidente Cavallini ha ricordato che le città di Bari e Salerno sono unite da tante specificità territoriali:” Due città di mare con due porti, conosciute per la cordialità dei propri abitanti, con una situazione climatica comune e tante altre similarità”. La professoressa Cavallini ha anche evidenziato che entrambi i Club, in questo anno rotariano, hanno espresso il Governatore del loro rispettivo Distretto:” Il nostro Governatore del “Distretto Rotary 2120” è il dottor Lino Pignataro che è socio del nostro Club, come il dottor Antonio Brando, Governatore del “Distretto Rotary 2101”, è socio del “Rotary Club Salerno Est”. La presidente Cavallini ha anche annunciato che a breve sarà siglato anche il gemellaggio tra i due rispettivi Club Rotaract: “Tra il nostro club di giovani rotariani: il “Rotaract Club Agorà” presieduto da Eleonora Romanelli, e il presidente del “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto da Aldo Addesso”. La professoressa Cavallini ha ricordato che il Club che presiede è stato fondato nel 1980 ed è composto da 92 soci:” Io sono la prima donna a ricoprire la carica di Presidente del Club che ha espresso tre Governatori del Distretto”. La presidente ha anche raccontato uno dei progetti che sta portando avanti il suo Club:” Abbiamo creato, con il Distretto, con un Club tedesco, con un Club bosniaco e con la Rotary Foundation, un importante Global Grant in Bosnia Erzegovina che finanzia una cooperativa di donne imprenditrici agricole di un villaggio del nord della Bosnia, rimaste vedove a seguito della guerra: un progetto che ha la finalità di ricostruire le loro serre dove vengono coltivati ortaggi , e dei macchinari di cui queste donne hanno bisogno”. I due Club hanno programmato una serie di iniziative comuni per realizzare progetti sociali nelle loro rispettive comunità come ha spiegato il presidente Edoardo Ventura, che ha anche ricordato alcuni importanti progetti che sta realizzando insieme al Consiglio Direttivo e a tutti i soci:” Abbiamo già raccolto sessantamila derrate alimentari presso le sedi di una catena di supermercati che devolveremo alle parrocchie del territorio. Grazie alle indicazioni della Caritas salernitana doneremo anche dei farmaci alle persone che ne avranno bisogno. Nei prossimi mesi realizzeremo un progetto di ippoterapia che consentirà di vivere delle emozionanti giornate ad alcuni ragazzi autistici segnalati dai medici dell’ASL di Salerno. Naturalmente continueremo a raccogliere fondi a favore della campagna” End Polio Now” che ha l’obiettivo di eradicare la poliomielite nel mondo. Insieme ai rotaractiani del “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto da Aldo Addesso, stiamo anche distribuendo il “Calendario Geniale”. Il 50% del ricavato sarà devoluto per il progetto “End Polio Now”. Anche con l’Interact Club Salerno Est presieduto da Maria Rosa Lambiase stiamo preparando dei progetti molto interessanti”. Il Presidente Ventura ha anche ricordato che il “”Rotary Club Salerno Est “ha gemmato quattro Governatori: “Mario Mello, Gennaro Esposito, Marcello Fasano e Antonio Brando”. I trentacinque soci del “Rotary Club Bari Sud” insieme ai soci del “Rotary Club Salerno Est” hanno visitato con entusiasmo la nostra città e i Templi di Paestum. (Foto di Raffaella Nobile).

Aniello Palumbo.