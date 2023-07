Serata dedicata a Lucio Battisti mercoledì 26 all’Arena del Mare

Sarà una serata ricca di emozioni, quella che si vivrà domani sera, 26 luglio alle ore 21.30 all’Arena del Mare di Salerno.

Una serata interamente dedicata a Lucio Battisti, organizzata in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Radio Napoli. Protagonisti della serata saranno Gianmarco Carroccia, cantautore italiano nato a Fondi, che negli anni si è distinto soprattutto per essere un allievo di Mogol e per aver interpretato alcune delle canzoni più note di Lucio Battisti. In particolare, grazie alla collaborazione con Mogol, Carroccia ha ripercorso la biografia musicale di Battisti in diverse tappe in Italia per riproporre i brani del celebre cantante italiano, ed ancora Maurizio Vandelli, soprannominato il Principe, è uno dei membri storici e voce leader del gruppo Equipe 84. Prima del successo, ha vissuto in Spagna, poi è tornato in Italia e ha dato vita a questa band con Victor Sogliani, Franco Ceccarelli, Alfio Cantarella. Importante per lui, però, è stata la presenza di Lucio Battisti, che gli ha proposto la canzone 29 settembre, che ha avuto un notevole successo artistico. La serata vedrà inoltre la partecipazione straordinaria di Giulio Rapetti, in arte Mogol è il più grande e importante autore italiano di testi di canzoni.

E’ spesso ricordato per il lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti, ma il suo contributo alla cultura italiana attraverso la musica pop è stato decisamente molto più ampio. Infatti, dai primissimi anni ’60 a tutt’oggi, vanta oltre millecinquecento canzoni pubblicate e grandissime collaborazioni. Ospite della serata il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro. direttore della fotografia, diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, ha esordito nel 1969, curando la fotografia di Giovinezza, giovinezza. Ha insegnato presso l’Accademia delle arti e delle scienze dell’immagine de L’Aquila. Specialista di fama internazionale, collaboratore di registi come Bertolucci, Beatty e Coppola.