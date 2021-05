Semifinale play off scudetto, gara uno è della Jomi Salerno.

Gara uno della semifinale play off è della Jomi Salerno. Al Pala Cardella il sette allenato da coach Laura Avram supera l’Ac Life Style Erice con il punteggio finale di 36 – 31 al termine di una prestazione senza alcuna sbavatura. Match point già alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo per capitan Napoletano e compagne intenzionate a chiudere subito i conti. La Jomi Salerno è cinica e spietata, al 17′ le salernitane sono avanti con il risultato di 11 – 5. Capitan Napoletano e compagne chiudono la prima frazione di gioco avanti di otto reti (20 – 12). Nel secondo tempo l’Ac Life Style Erice si aggrappa alle reti della brillante Perazic (ben 14 reti a referto per lei). Le siciliane riescono a ricucire in parte lo strappo sino al 31 – 25 ma senza mai mettere in discussione il dominio della formazione salernitana. Il match si chiude con la vittoria della Jomi Salerno con il risultato finale di 36 – 31. Capitan Napoletano e compagne torneranno in campo sabato (8 maggio) alle ore 18:30 tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo per la gara due di semifinale. La squadra guidata in panchina da coach Laura Avram è intenzionata a ripetere la prestazione senza sbavature offerta nei primi sessanta minuti ed a chiudere i conti senza fare alcuno sconto alle siciliane.

Ac Life Style Erice – Jomi Salerno 31 – 36 (primo tempo: 12 – 20)

Ac Life Style Erice: Benincasa, Coppola 3, Iacovello, Marino, Martinez Bizzotto, Michalski 1, Modernell, Nangano, Natale 7, Perazic 14, Podariu, Ponce De Leon 5, Priolo, Ravasz 1, Terenziani, Tisato. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez

Jomi Salerno: Canessa Perez, Casale 1, Dalla Costa 4, Di Giugno, Ferrari, Gomez 7, Krnic 3, Landri, Lauretti Matos 1, Manojlovic 5, Napoletano 5, Romeo 7, Stettler 3. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Simone – Monitillo