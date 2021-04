Scuola, Cammarota: Comune diffonda dati Fondazione Ebris su entità contagi.

dall’Avv. Antonio Cammarota, Consigliere Comunale “La Nostra Libertà” riceviamo e pubblichiamo

Con il parziale rientro a scuola dei nostri giovanissimi, riteniamo fondamentale ripartire con lo screening epidemiologico, a cui fu dato avvio nel mese di febbraio, a cura della fondazione Ebris.

Pertanto in queste ore abbiamo inviato, all’attenzione del Sindaco, una nota per sollecitare la ripresa dell’attività, evidenziando che l’ultimo stop alle lezioni in presenza ne segno la sospensione, quindi non fu possibile testare tutti gli studenti.

Completare il ciclo, e ripeterlo periodicamente, sarà senz’altro utile per monitorare la situazione epidemiologica nel comparto scolastico.

Per primi segnalammo la necessità di intensificare ed allargare la campagna di screening, coinvolgendo tutte le realtà, pubbliche e private, presenti sul nostro territorio.

In questo lungo e difficile momento, la conoscenza dei dati è fondamentale per determinare le scelte istituzionali, ma anche per offrire maggior chiarezza alle famiglie, in costante apprensione a causa del pericolo contagi.