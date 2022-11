Scenari pagani, al via la campagna abbonamenti per la 25a stagione.

Scenari pagani compie 25 anni… di Meraviglia.

Non un traguardo, ma un pezzo di percorso ancora da compiere insieme a voi con la vostra curiosità e la vostra partecipazione spesso entusiasta, che ci carica e ci motiva anno dopo anno.

Scenari25 è una casa accogliente. ha il sapore della resistenza ed è aperta ai viaggiatori in transito.

E anche se è il viaggiatore solitario quello che va più lontano, e più di altri è geloso del suo silenzio interiore, alla fine non si è mai soli, ed è bellissimo fare un pezzo di strada insieme per fare nuovi incontri, riconoscersi, chiamarsi per nome.

Buona Meraviglia.

Abbonamenti 75,00 euro

Abbonamenti Studenti 65,00 euro

Biglietti Euro 15,00

Biglietti Studenti Euro 10,00

Aperi/Spettacolo a cura di Ritratti di Territorio ore: 20:00

Orario spettacoli: ore 20:45