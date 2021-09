San Matteo, Salzano (Radicali) annuncia sciopero della fame: ripristinare democrazia in Consiglio Comunale.

“Digiunare è un precetto cristiano. Chi ne da corpo prega due volte. C’è chi digiuna durante la festa di precetto perché è credente, chi invece ateo devoto continua a magnare anche durante e magnificare di piazze lastricate pagate con le indulgenze delle prostitute. Simoniaci! Simoniaci! Simoniaci!

Mica dicono perché sono trent’anni che non attuano lo Statuto Comunale, mica perché violano la loro e nostra legittimità, mica perché la democrazia è soltanto reale anziché sostanziale (come era nei Paesi di socialismo reale), quando da trent’anni ci negano il secondo voto referendario, per poter disporre a piacimento soltanto del primo per farsi eleggere consiglieri e sindaco . . Questi sono in modo patente contro lo Statuto, la legge e la Costituzione, questi violano le leggi che loro stessi si sono dati, questi sono renitenti allo stato di diritto!”