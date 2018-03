Prevenzione gratuita tumore al seno sabato 7 a Roccadaspide.

L’amministrazione comunale di Roccadaspide continua ad investire sulla prevenzione dando seguito ad una iniziativa dei mesi scorsi che ha ricevuto molte adesioni e che è stato possibile realizzare anche grazie alla collaborazione dell’ASL di Salerno e dell’associazione “Liberamente donne”.

Dopo la risposta positiva della popolazione femminile locale all’iniziativa di prevenzione, l’amministrazione comunale retta da Gabriele Iuliano ha deciso di organizzare un’altra giornata dedicata alla prevenzione.

Ne dà notizia l’assessore alla sanità, Daniela Comunale, spiegando che il 7 aprile saranno nuovamente effettuate visite senologiche gratuite. Nel corso della giornata il dottor Fulvio Taddeo, medico chirurgo dell’ospedale di Roccadaspide, sarà a disposizione per delle visite senologiche gratuite cui potranno sottoporsi tutte le donne che ne faranno richiesta, e che non hanno avuto la possibilità di fruirne a dicembre scorso.

Nella stessa giornata, inoltre, si discuterà delle modalità di prevenzione del tumore al seno, e degli esami clinici e diagnostici da effettuare per una tempestiva diagnosi, utile per aumentare le probabilità di guarigione da una malattia che è in costante aumento.

Per informazioni o per prenotare una visita è possibile contattare i numeri 339 3351 755 e 331 7722190.