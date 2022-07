Salerno Pulita, assunzioni stagionali tra gli interinali.

Al Sig. Sindaco di Salerno

` e Al Segretario Generale del comune di Salemo

Al Dirigente del settore Ambiente

Al Dirigente del settore Ragioneria

SEDE

S.E. Sig. PREFETTO DI SALERNO

Egregi,

la presente per segnalare alle SS.LL. che la Salerno Pulita Spa sta procedendo ad assumere

personale interinale, presumibilmente per sostituire lavoratori in ferie. Troppo spesso in passato lo stesso Ente ha “abusato” dei contratti di somministrazione di lavoro ed ha assunto dipendenti con tale modalita, finendo per utilizzarli per anni come fossero lavoratori a tempo indeterminato, per poi stabilizzarli con procedure appositamente predisposte.

Si informano, altresì, le SS.LL. che tale procedura apparrebbe non solo po-co trasparente, in quanto non preceduta dalla necessaria divulgazione dellinformazione, che si po’-:rebbe pensare sia stata veicolata tra gli aspiranti lavoratori ritenuti più “adeguati” dal sistema di gestione, ma sembrerebbe anche non conforme alle norme vigenti.

Le assunzioni, sebbene con le modalità succitate, parrebbero infatti, violare la L.R. n.14/2016 che imponebbe agli Enti impegnati nel ciclo integrato dei rifiuti di verificare, prima di procedere al reclutamento, se vi siano lavoratori già dipendenti dei Consorzi di Bacino, ed attualmente in lista di mobilità, disponibili ad essere impegnati anche stagionalmente.

Si chiede, pertanto, alle SS,LL. di intervenire ad horas, al fine di evitare che la società partecipata in questione proceda nell’ennesima prevarieazione delle aspettative di tanti giovani salernitani impossibilitati a partecipare alla selezione di personale, anche se a tempo determinato, per carenza di informazione e trasparenza e per evitare che un Ente operativo del Comune possa eventualmente violare la normativa regionale in precedenza richiamata.

Certi di un vostro rapido riscontro, cogliamo l’oecasione per porgere distinti saluti.

Salerno. 08,07-2022

Roberto Celano (consigliere eoniuriale El)

Domenico Ventura (consigliere comunale Fdi)