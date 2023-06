Salerno Letteratura, al via sabato 17 l’11a edizione dedicata a Domenico Starnone

Dal 17 al 24 giugno si terrà l’undicesima edizione di Salerno Letteratura. Saranno oltre centosessanta gli ospiti, italiani e internazionali, che animeranno il centro storico di Salerno per confrontarsi con il pubblico e rendere omaggio alla figura di Domenico Starnone, a cui il festival è dedicato in occasione dei suoi ottant’anni. Il tema scelto per questa edizione prende infatti spunto dalla sua ultima pubblicazione L’umanità è un tirocinio (Einaudi), e a lui è stata affidata la prolusione.

Tra i protagonisti di quest’anno: Niccolò Ammaniti, Luc Dardenne, Chiara Gamberale, Ayelet Gundar-Goshen, Geoff Dyer, Emilio Isgrò, Anthony Pagden, Roberto Esposito, Matteo Paolillo, Sydney Sibilia, Javier Castillo, Amir Issaa, Patrizia Rinaldi, Gian Mario Villalta, Antonio Monda, Kasey Lansdale, Lucia Annunziata, Ernesto Assante, Luigi Contu, Aldo Schiavone, Maurizio de Giovanni, Diego De Silva, Bruno Gambarotta, Enrico Terrinoni, Antoine Wauters, Francesca Mannocchi, Miguel Gotor, Giulio Scarpati, Dacia Maraini, Lidia Ravera, Igiaba Scego, Miguel Bonnefoy, Marco Balzano, Philippe Audegean, Derk Visser, Jiri Hajicek, Massimo Capaccioli, Ernesto Galli della Loggia, Biagio de Giovanni, Eva Cantarella, Sabina Guzzanti, Daniele Mencarelli, Victoria Belim, Annalena Benini, Yaryna Grusha Possamai, Licia Troisi, Gabriella Genisi, Marino Niola, Elisabetta Moro, Francesco Piccolo, Roberto Andò, Cristina Donadio, Paolo Pagliaro, Salvatore Rossi, Annalisa Strada e moltissimi altri.

Dieci le sezioni del festival: Finzioni-Il mondo narrato; Classica; Sguardi sul mondo attuale – Economia/Verifica dei poteri; Salerno Filosofia; Summer School; Spazio ragazzi; Incanto – Musica/ Poesia; I Lusiadi; Dialoghi; Scuola di lettura.

Numerose le novità volute dai direttori artistici Gennaro Carillo e Paolo Di Paolo, dal direttore organizzativo Ines Mainieri e dalla curatrice del programma ragazzi Daria Limatola. Salerno Letteratura propone la sua scuola di lettura: cinque incontri a Palazzo Fruscione con insegnanti davvero speciali che guideranno il pubblico alla scoperta dei classici e non solo. Il corso è gratuito, è realizzato in collaborazione con FMTS Group e FMTS Formazione, ed è valido ai fini dell’aggiornamento professionale del personale della scuola. Per l’inaugurazione del festival si terrà l’evento Ciao Signora Dalloway! Un omaggio musicale e floreale a Virginia Woolf e al suo romanzo che prevede letture e una sfilata in costume ispirata agli anni Venti con gli studenti del Conservatorio Martucci. L’undicesima edizione si arricchisce di un nuovo format, Il Dibattito Sì! Tre incontri su temi di rilievo (“Dialogo sulla città a venire”, “La (brutta) fine degli intellettuali in Italia” in collaborazione con Trame festival e sotto l’egida della Rete dei festival del Sud, “Dante politico”) con esperti del settore chiamati a confrontarsi intorno a un tavolo. Da segnalare la sezione I Lusiadi, nata da un’idea di Giorgio De Marchis e Igiaba Scego, una finestra riservata ad autori e autrici del Novecento che hanno scritto in portoghese i propri capolavori o che hanno fatto della letteratura portoghese non un luogo da scoprire ma una casa a cui fare ritorno. Ci saranno quattro lezioni d’autore dedicate a Clarice Lispector, José Saramago, Caetano Veloso e Antonio Tabucchi. Inoltre, per discutere del Brasile e di tutte le sue contraddizioni sarà ospite Márcia Tiburi Vero, una delle intellettuali brasiliane più coraggiose e autorevoli del panorama contemporaneo.

“Alle spalle il decimo compleanno, Salerno Letteratura riparte da 11. Il numero dei giocatori in campo in una partita di calcio. Nella simbologia, l’11 rimanda alla saggezza. Chissà. Di sicuro, la frase intorno alla quale si è costruito l’intero programma di questa nuova edizione – L’umanità è un tirocinio di esito incerto – evoca una prospettiva di vita come apprendistato, acquisizione costante e imprevedibile di esperienza. Abbiamo preso in prestito la citazione da un grande scrittore, Domenico Starnone, la cui opera sarà esplorata in modo creativo nel corso dell’edizione – spiegano gli organizzatori – Gli abbiamo affidato una prolusione “dialettica”: per ragionare sul senso della letteratura come condensato e specchio dell’incerto tirocinio esistenziale. Ci piace infine pensare al nostro stesso festival come un’occasione condivisa di “tirocinio culturale”: non c’è un attestato ma forse dovremmo immaginarlo come un riconoscimento autoironico per chiunque partecipi agli incontri, si metta in ascolto, e in qualche modo in una prospettiva di studio, libero, leggero. Siamo studenti e studentesse di una “Summer School” allargata: c’è quella destinata agli under 20 ma gli oltre 160 incontri concorrono a definire il programma di una scuola estiva per persone che non perdono l’entusiasmo e il desiderio di conoscere. Il programma generale è comunque disseminato di appuntamenti con grandi autori del passato, da rileggere con le lenti del presente: Alessandro Manzoni, nel 150° della morte; Italo Calvino, che avrebbe compiuto cento anni, e Carlo Emilio Gadda, scomparso mezzo secolo fa”.

Salerno Letteratura si apre all’arte. La Fondazione Plart presenta La scrittura democratica, mostra a cura di Carmen Pellegrino. Design e parola e letteraria si confrontano in un allestimento che attraversa il Novecento nel segno della plastica. In plastica sono infatti realizzati gli innumerevoli oggetti che popolano lo spazio dello scriptorium. La Olivetti Valentine di Ettore Sottsass, le cassettiere Kartell e la scrivania progettata da Vittorio Introini sono esposti a palazzo Fruscione insieme a tanti altri piccoli e grandi pezzi che hanno fatto la storia del design. A corredo della mostra, la proiezione dell’omonimo video diretto da Pasquale Napolitano. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni, a palazzo Fruscione, per l’intera durata del festival.

Si rinnova ancora una volta la collaborazione con la Fondazione Bellonci: i finalisti del Premio Strega che a luglio si contenderanno la vittoria a Roma, nel Ninfeo di Villa Giulia, si confronteranno, nell’atrio del Duomo, con la platea di Salerno Letteratura. Il Museo Diocesano, invece, ospiterà il Premio Letteratura d’Impresa, promosso dal Festival Città Impresa-ItalyPost. L’evento è realizzato in collaborazione con Camera di Commercio Salerno e Confindustria Salerno. Come di consueto ci sarà il Premio Salerno Libro d’Europa. La scelta di Daria Bignardi, Paolo Di Stefano e Matteo Palumbo, è ricaduta su Gerda Blees, Viola Di Grado e Lukas Rietzschel.

Tra le collaborazioni, quella con il Giffoni Film Festival in occasione dell’arrivo a Salerno del regista belga Luc Dardenne, con il Napoli Teatro Festival che ha curato lo spettacolo Jastemma con Cristina Donadio, con Fondazione Campania dei Festival per l’incontro con Antonio Ferrara, con Trame Festival per il dibattito “La (brutta) fine degli intellettuali in Italia”.

Anche per il pubblico più giovane non mancano le novità. Dal 19 al 23 giugno, a Tempo video, laboratorio di audiovisivi destinato alla fascia 12-14 anni, si sperimenta un’attività tutta nuova: la sonorizzazione delle immagini. In collaborazione con il LabSav – Laboratorio di Storytelling Audiovisivo, Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, Università degli Studi di Salerno. La Summer School dai 15 anni in su vede il ritorno a grande richiesta del corso di Retorica, ma si arricchisce di due nuovi percorsi: un laboratorio di scrittura “green” e uno da guida museale “esperienziale”. In collaborazione con il Dipsum dell’Università di Salerno con il Disuff dell’Università di Salerno e i Musei Provinciali di Salerno. I migliori studentesse/studenti dei tre corsi riceveranno una “cassa di libri” selezionati da LUISS Summer School. Anche per i piccoli è prevista una Scuola di Lettura: con Alice Bigli, Paolo Di Paolo, Grazia Gotti e Ilaria Rigoli si imparerà a leggere, con leggerezza, prosa, poesia e a orientarsi in libreria. Si inaugura inoltre la collaborazione col Junior Poetry festival.

Tornano poi gli Happening, momenti di creatività estemporanea che accompagneranno alcuni degli eventi in programma: un’attrice, Alice Melloni, creerà situazioni divertenti e surreali e ci sarà un omaggio a Italo Calvino. Il pubblico riceverà in omaggio frammenti poetici grazie allo spazio Effetto Ciclostile mentre i giovanissimi attivisti di Collettivo Scomodo documenteranno gli otto giorni attraverso interviste e reportage che daranno vita al giornale del festival pubblicato da Arti Grafiche Boccia. Per rinnovare le modalità di rapporto con il pubblico, in alcuni momenti sarà possibile interagire anche in questa edizione con gli autori sul palco attraverso un numero Whatsapp a cui inviare messaggi, considerazioni, spunti in tempo reale. I testi più interessanti saranno letti e commentati nel corso dell’incontro. Tra i ritorni, Durante la notte, un omaggio al primo grande direttore artistico, Francesco Durante, che amava intrattenersi con gli ospiti del festival fino a tarda notte brindando con gli amici. Dal lunedì al venerdì alle 22.30 a palazzo Fruscione ci saranno degustazioni di vini e caffè a cura di Francesco Costantino, Famiglia Pagano 1968 e Caffè Trucillo.

Quest’anno non sarà più necessario prenotare e acquistare i biglietti on line. Riparte la storica campagna di crowdfunding “Io sostengo” rivolta al pubblico che segue con passione e straordinaria partecipazione le proposte del festival. Sarà possibile partecipare a tutti gli eventi, con una donazione di 10 euro. Il ricavato di questa speciale raccolta fondi servirà a contribuire alle attività dell’Associazione Duna di Sale, promotrice di Salerno Letteratura festival e di tante altre iniziative lungo l’intero arco dell’anno, rendendo in questo modo tutti coloro che lo vorranno protagonisti di una sorta di “azionariato popolare”. Sarà possibile effettuare la donazione presso gli infopoint di piazza Portanova e palazzo Fruscione. Ai sostenitori sarà consegnata una tessera con il bollino “Io sostengo” che servirà per partecipare agli incontri da un ingresso privilegiato.

RINGRAZIAMENTI. Il festival Salerno Letteratura è realizzato con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Salerno, Università degli studi di Salerno, Confindustria Salerno, Camera di Commercio di Salerno Fondazione della Comunità Salernitana. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec, ed è sostenuto da: Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Luiss Università Guido Carli, Bper Banca, La Doria, Chin8 Neri.

Si ringraziano: il Comune e la Provincia di Salerno, il Dipsum, il Disuff e i Dipartimenti di Economia e Statistica dell’Università degli Studi di Salerno che redigeranno il bilancio sociale e tutti i sostenitori pubblici e privati.

www.salernoletteratura.com.

17 giugno 2023

0RE 11 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

INCONTRO INAUGURALE DI SALERNO LETTERATURA 2023

Alla presenza delle istituzioni, dell’intero staff e della direzione artistica

A seguire

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE / Economia

L’ECONOMIA RACCONTA L’ITALIA

Incontro con Salvatore Rossi, autore di Breve racconto dell’Italia nel mondo, attraverso i fatti dell’economia (il Mulino)

Conduce Paolo Pagliaro

ORE 12 / HAPPENING ITINERANTE

A PASSEGGIO CON MRS. DALLOWAY

Passeggiata teatrale, per la regia di Flavia D’Aiello, di e con Sara Bianchi, Flavia D’Aiello, Giulia D’Amore, Ester Napoli, Maria Teresa Schiavino, Stefania Scognamiglio, Miriam Siani. Brani musicali eseguiti da Pierpaolo Iemmo (violino Jazz), Diego Fausto (sax contralto), Fabrizio Della Monica (sax contralto), Davide Lungano (sax contralto), Fabrizio Onofaro (sax soprano), Antonio De Prisco (percussioni), Antonio Adinolfi (chitarra fingerstyle)

e Andrea Di Marino (chitarra fingerstyle).

Partenza da C.so Vittorio Emanuele 178.

Ore 17 / AUDITORIUM CONVITTO NAZIONALE

La lingua batte / Rai Radio 3. Puntata speciale live da Salerno Letteratura

Anche quest’anno da Salerno va in onda una puntata speciale “live” della trasmissione La lingua batte, lo spazio di Rai Radio 3 dedicato alla lingua italiana. Ospiti e musica per un’ora di dialogo intorno alle parole del festival e al suo tema. Con Paolo Di Paolo, a cura di Cristina Faloci e Manuel de Lucia.

ORE 18 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

IL MONDO SOTTOSOPRA DI CHIARA GAMBERALE

Incontro con Chiara Gamberale, autrice di I fratelli Mezzaluna, (Salani) e di Per dieci minuti (Feltrinelli)

Conduce Paolo Di Paolo

Ore 18 / PALAZZO FRUSCIONE

LA SCRITTURA DEMOCRATICA

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

La Fondazione Plart presenta La scrittura democratica, mostra a cura di Carmen Pellegrino.

Design, parola e letteratura si confrontano in un allestimento che attraversa il Novecento rincorrendo il cosiddetto materiale delle meraviglie: la plastica. In plastica sono, infatti, realizzati gli innumerevoli oggetti che popolano lo spazio dello Scriptorium, stanza migrata da quel pianeta unico e inimitabile che è il Museo Plart. La Olivetti Valentine di Ettore Sottsass, le cassettiere Kartell e la scrivania progettata da Vittorio Introini sono esposti insieme a tanti altri piccoli e grandi pezzi che hanno fatto la storia del design cambiando i nostri usi e costumi. A corredo della mostra, la proiezione dell’omonimo video diretto da Pasquale Napolitano. L’esposizione sarà visitabile dal 17 al 24 giugno (orari: 11-13 / 17-20).

ORE 18 / PINACOTECA PROVINCIALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

OGNI ROMANZO È UN ROMANZO DI FORMAZIONE

Incontro con Sofia Pirandello, autrice di Bestie (Round Robin)

Conduce Giorgio Sica

ORE 19 / ARCO CATALANO

SPAZIO RAGAZZI / Calviniana

LABORATORIO ALLA SCOPERTA DI CALVINO

Incontro/laboratorio con Sara Carbone, autrice di Labirinti (Paesaggi di Parole). Con introduzione di Franco Maldonato, e narrazioni a cura di Davide Speranza. Il laboratorio è finanziato dal Cepell – Centro per il Libro e la Lettura ed è inserito nell’ambito del Progetto “Storie Erranti”.

Conduce Anna Maria Vitale

ORE 19 / PALAZZO FRUSCIONE

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE / Economia

NON È UN PAESE PER GIOVANI? NON È UN PAESE PER VECCHI?

Incontro con Mario Benedetto, autore di La staffetta. Il ricambio generazionale nelle imprese italiane. Collana Bellissima dedicata al Made in Italy (Luiss University Press)

Conducono Nicoletta Picchio, Vincenzo Boccia

e Letizia Magaldi

ORE 19 / MUSEO DIOCESANO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

AYELET GUNDAR GOSHEN. INQUIETUDINI D’ISRAELE

Incontro con Ayelet Gundar Goshen, autrice di Dove si nasconde il lupo (Neri Pozza), Interprete Marina Astrologo

Conduce Paolo Di Paolo

ORE 19.30 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

CLASSICA

UNA GUIDA D’ECCEZIONE: FRANCO CARDINI

Incontro con Franco Cardini, autore di Le vie del sapere (Il Mulino)

Conduce Carmine Pinto

ORE 19.30 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE INCANTO / POESIA

NAPOLI PER VERSI

Incontro con Enzo Salerno, curatore dell’antologia Napolis. Quarantuno poeti italiani raccontano la città partenopea (Marlin) e il poeta-artista concettuale Emilio Isgrò

In quest’occasione la Fondazione Alfonso Gatto e l’omonimo Centro interdipartimentale di ricerca del DipSum-Unisa conferiranno al Maestro Isgrò il Premio Internazionale di poesia Alfonso Gatto

Conduce Enzo Ragone

ORE 20 / ATRIO DEL DUOMO

CLASSICA

My only friend, the end: Geoff Dyer e il senso della fine

Incontro con Geoff Dyer, Gli ultimi giorni di Roger Federer e altri finali illustri (Il Saggiatore), Interprete Sebastiano Pezzani

Conduce Gennaro Carillo

ORE 20 / LARGO BARBUTI

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

FABIO GENOVESI. CRISTOFORO COLOMBO, CHE STORIA!

Incontro con Fabio Genovesi, autore di Oro puro (Mondadori)

Conduce Corrado De Rosa



ORE 20.30 / ARCO CATALANO

CLASSICA / Manzoniana

MANZONI POP, OVVERO COME I PROMESSI SPOSI HANNO FATTO L’ITALIA

Incontro con Roberto Bizzocchi, autore di Romanzo popolare. Come I promessi sposi hanno fatto l’Italia, (Laterza)

Conduce Francesco de Cristofaro

ORE 21 / LARGO BARBUTI

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

STEPHEN KING ALLO SPECCHIO

Incontro con Luca Briasco, autore di Il Re di tutti. Un ritratto di Stephen King (Salani)

Conduce Raffaele Notaro

ORE 21 / ATRIO DEL DUOMO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

IL CINEMA SECONDO SYDNEY SIBILIA

Incontro con Sydney Sibilia, regista del film Mixed by Erry

Conduce Francesca Salemme

ORE 21 / MUSEO DIOCESANO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

ZÉRO DE CONDUITE: ENZO MOSCATO SU ENZO MOSCATO

Incontro con Enzo Moscato, autore di Archeologia del sangue (Cronopio)

Conduce Gennaro Carillo

ORE 22 / LARGO LARGO BARBUTI

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

JAVIER CASTILLO. IL MONDO È UN MISTERO

Incontro con Javier Castillo, autore di Il gioco dell’anima (Salani)

Conduce Antonella Russo

ORE 22 / MUSEO DIOCESANO

CLASSICA

ANIMA E CORPO, MITO E STORIA: LA GRECIA SECONDO LAURA PEPE

Incontro con Laura Pepe, autrice di I tendini di Zeus. Corpo, anima e immortalità nel mito greco (Solferino) e Storie meravigliose di giovani greci (Laterza)

Conduce Gennaro Carillo

ORE 23 / LARGO BARBUTI

INCANTO / SPETTACOLI

IL POTERE DELLE PAROLE

Concerto Rap di e con Amir Issaa, autore di Rime Amore Poesia (Bizzarro Books)

Introduce Rosita Sosto Archimio

18 GIUGNO 2023

ORE 10,45 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

CLASSICA

RITSOS, LA “GRECITÀ”, L’INCANTO

Incontro con Gilda Tentorio e Nicola Crocetti sulle opere di Ghiannis Ritsos La Signora delle vigne e Grecità (Crocetti).

Conducono Stefano Amendola, Angelo Meriani

e Giovanna Pace

ORE 12 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

PICCOLE DONNE SCRIVONO

Incontro con le tre autrici finaliste del concorso letterario Piccole Donne Scrivono, con il commento di Lia Persiano e letture a cura di Pina Russo, Lissie Tarantino ed Enzo Tota.

Conduce Maria Tota

ORE 18 / AUDITORIUM CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

L’ISLAM OLTRE L’APPARENZA E I PREGIUDIZI

Incontro con Rosanna Maryam Sirignano, autrice di Il velo dentro (Villaggio Maori)

Conduce Libera Durante

ORE 18 / PALAZZO FRUSCIONE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

IL DOLORE, LA VIOLENZA DELLA STORIA, IL DESTINO

Incontro con Cinzia Leone, autrice di Vieni tu giorno nella notte (Mondadori)

Conduce Francesca Salemme

ORE 18 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

CLASSICA

SAFFO, O DELLA POESIA (D’AMORE E NON SOLO)

Incontro con Silvia Romani, autrice di Saffo, la ragazza di Lesbo (Einaudi)

Conduce Gennaro Carillo

ore 18.30 / PINACOTECA PROVINCIALE

SALERNO FILOSOFIA

FUROR. IL CUORE NERO DELLA CIVILTà

Incontro con Carlo Bordoni autore di Furor (LUISS University Press).

Conduce Giso Amendola



ORE 19 / PALAZZO FRUSCIONE

I LUSIADI

VICINO A UN CUORE SELVAGGIO. CLARICE LISPECTOR, UN CLASSICO

Lezione di Lisa Ginzburg, autrice di Cercavo un’immensità. Vita di Clarice Lispector (Rueballu)

ORE 19 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

C’ERAVAMO TANTO AMATI

Incontro con Massimiliano Virgilio, autore di Il tempo delle stelle (Rizzoli) e Peppe Fiore, autore di Gli Innamorati (Einaudi)

Conduce Corrado De Rosa

ORE 19 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE / ECONOMIA

AFFAMARE LA BESTIA: L’INGIUSTIZIA FISCALE COME SENSO COMUNE

Incontro con Vincenzo Visco, co-autore con Giovanna Faggionato di La guerra delle tasse (Laterza)

Conduce Guido Pocobelli Ragosta

ORE 19.30 / MUSEO DIOCESANO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

BRUNO ARPAIA. L’IDENTITÀ, LA MEMORIA

Incontro con Bruno Arpaia, autore di Ma tu chi sei? (Guanda)

Conduce Andrea dell’Acqua

ORE 20 / ATRIO DEL DUOMO

PROLUSIONE SALERNO LETTERATURA 2023

DOMENICO STARNONE

L’UMANITÀ È UN TIROCINIO. DI ESITO INCERTO

Conducono Paolo Di Paolo e Gennaro Carillo

ORE 20 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

CLASSICA

ULISSE, IL NARRATORE SENZA TESTIMONI

Incontro con Luigi Spina, autore di Odissea 4.0. Nessuno ricorda Ulisse (Liguori)

Conduce Raffaele Notaro

ORE 20.30 / MUSEO DIOCESANO

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE / ECONOMIA

OGNI VOLTA MAI PIÙ: STORIE DI MORTI BIANCHE IN ITALIA

Incontro con Giusi Fasano, autrice di Ogni giorno 3. Ricordi di vite perdute sul lavoro (Rizzoli)

Conduce Carla Errico, letture di Marianna Esposito

ORE 21 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

LO STRANO CASO DI KASEY LANSDALE E SUO PADRE JOE

Incontro con Kasey Lansdale, autrice insieme a Joe R. Lansdale di Non aprite quella morta (Einaudi)

Conduce Seba Pezzani

Ore 21 / ARCO CATALANO

SPAZIO RAGAZZI / SPETTACOLO

COLAPESCE – UNA FAVOLA DALLA TRADIZIONE AI GIORNI NOSTRI

Spettacolo di narrazione con burattini a guanto e ombre, di e con Flavia D’Aiello.

ORE 21 / LARGO BARBUTI

CLASSICA / SPETTACOLO

Le parole della visione: il Dante di Ezra Pound

Lezione / spettacolo di Gian Mario Villalta

ORE 21.30 / MUSEO DIOCESANO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

MIGUEL BONNEFOY. IL SOLE IN TASCA

Incontro con Miguel Bonnefoy, autore di L’inventore (66thand2nd)

Conduce Raffaele Notaro

ORE 21.30 / ATRIO DEL DUOMO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

MARE FUORI /MARE DENTRO: ANATOMIA DI UN SUCCESSO, CON Cristiana Farina E Matteo Paolillo

Incontro con Cristiana Farina, autrice e sceneggiatrice di Mare Fuori, cooprodotto da RAI Fiction e Picomedia, e Matteo Paolillo, attore e cantautore di ‘O mar for.

Conduce Alfonso Amendola

ORE 22 / LARGO LARGO BARBUTI

CLASSICA / Gaddiana

PERCHÉ NON POSSIAMO NON DIRCI GADDIANI. SOIRÉE CARLO EMILIO GADDA

Incontro con Paola Italia e Giorgio Pinotti, in occasione della pubblicazione di C.E. Gadda, Giornale di guerra e di prigionia (Adelphi), a cura di P. Italia, e del Gaddabolario, a cura di P. Italia (Carocci)

Conduce Gennaro Carillo, letture di Lino Musella

ORE 21.30 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

ANTONIO MONDA. L’AMERICA, L’ANIMA, IL DOLORE

Incontro con Antonio Monda, autore di Il numero è nulla (Mondadori)

Conduce Paolo Di Paolo

ORE 22 / ARCO CATALANO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

MARCO BALZANO. TUTTA LA VITA PASSA DA UN CAFFÈ

Incontro con Marco Balzano, autore di Caffè Royal (Einaudi)

Conduce Corrado De Rosa

19 GIUGNO 2023

0RE 18.30 / PALAZZO FRUSCIONE

SCUOLA DI LETTURA

SAPER LEGGERE È ALLA BASE DEL SAPER SCRIVERE

Con Gualberto Alvino

ORE 19 / ARCO CATALANO

SPAZIO RAGAZZI / CALVINIANA

BARONE RAMPANTE A FUMETTI

Incontro con Sara Colaone, autrice di adattamento e disegni de Il Barone rampante. Romanzo a fumetti (Mondadori).

Anima l’incontro Alice Melloni

ORE 19 / AUDITORIUM CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

UMANITÀ IN TEMPO DI BARBARIE: STORIA DI LORENZO PERRONE, CHE SALVÒ PRIMO LEVI

Incontro con Carlo Greppi autore di Un uomo di poche parole: storia di Lorenzo, che salvò Primo (Laterza)

Conduce Carmine Pinto

ORE 19.30 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

GIAN MARIO VILLALTA. COME ERAVAMO (A NORDEST)

Incontro con Gian Mario Villalta, autore di Parlare al buio (Sem)

Conduce Carmen Gallo

ORE 19.30 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

CLASSICA

DONNE IN GUERRA CONTRO LA GUERRA

Incontro con Katia Barbaresco e Sotera Fornaro su Il grido di Andromaca. Voci di donne contro la guerra (De Bastiani)

Conduce Giovanna Pace

ORE 19.30 / PALAZZO FRUSCIONE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

LA SCRITTURA NELL’ERA DIGITALE

Incontro con Alessio Forgione, in dialogo con Mirella Armiero. In collaborazione con la Fondazione Plart di Napoli, nell’ambito della mostra La scrittura democratica a cura di Carmen Pellegrino

Introduce Paolo Di Paolo

ORE 20 / MUSEO DIOCESANO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

INFINITI MONDI

Incontro con Andrea Prencipe (magnifico Rettore dell’Università LUISS “Guido Carli”) e Vincenzo Boccia (presidente dell’Università LUISS “Guido Carli”), in occasione della pubblicazione del quarto fascicolo della rivista La Meraviglia del Possibile (Luiss University Press), sul tema Guarire. Riparare, rinascere, prendersi cura.

Conduce Gennaro Carillo

ORE 20 / ATRIO DEL DUOMO

PREMIO SALERNO LIBRO D’EUROPA

Con Gerda Blees, autrice di Noi siamo Luce (Iperborea), Viola Di Grado, autrice di Fame Blu (La Nave di Teseo) e Lukas Rietzschel, autore di Battere i pugni sul mondo (Keller)

Conduce Paolo Di Paolo. La giuria tecnica di Salerno Libro d’Europa è composta da Daria Bignardi, Paolo Di Stefano e Matteo Palumbo.

ORE 20 / LARGO BARBUTI

SPAZIO RAGAZZI

TRAME DA PERDERE IL FIATO

Incontro con Manlio Castagna, autore di Barriera (Mondadori).

Conduce Francesco Cicale

ORE 20.30 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

SALERNO FILOSOFIA

BECCARIA: LE RAGIONI DEL GARANTISMO

Incontro con Philippe Audegean, autore di Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale (Il Mulino).

Conduce Gianvito Brindisi

ORE 20.30 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

GIORGIO FALCO. IL CORPO CHE SIAMO

Incontro con Giorgio Falco, autore di Il paradosso della sopravvivenza (Einaudi)

In collaborazione con il Festival della Lettura e dell’Ascolto e la Scuola Superiore Meridionale

Conduce Massimo Adinolfi

ORE 21 / ARCO CATALANO

CLASSICA

IN PRINCIPIO ERA LA TEMPESTA: SULL’ODISSEA

Incontro con Giorgio Ieranò, autore di 0mero. Nausicaa e l’idillio mancato (il Mulino)

Conduce Gennaro Carillo

ORE 21 / MUSEO DIOCESANO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

DOVE NESSUNO TI VEDE

Incontro con Enrica Mormile, autrice di Una vita nascosta (Castelvecchi). Interviene Peppe Vessicchio

Conduce Vincenzo Salerno

ORE 21 / LARGO BARBUTI

FINZIONI / SPETTACOLO

SULLA PELLE DEL DIAVOLO

Incontro teatrale di e con Giada Trebeschi e Giorgio Rizzo

ORE 21.30 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

LE INNOCENZE SELVAGGE: STORIE INCREDIBILI (MA VERE) DI CINEMA

Incontro con Emiliano Morreale, autore di L’ultima innocenza (Sellerio)

Conduce Peppe D’Antonio



ORE 21.30 / ATRIO DEL DUOMO

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE / VERIFICA DEI POTERI

IL COLLASSO. QUANDO UN SISTEMA POLITICO IMPLODE

Incontro con Lucia Annunziata, autrice di L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico (Feltrinelli) In collaborazione con il Festival della Lettura

e dell’Ascolto

Conduce Massimo Adinolfi

ORE 22 / MUSEO DIOCESANO

CLASSICA / Poesia

FINO ALLA FINE DEL MIO CANTO. T.S. ELIOT A DUE VOCI

Con Carmen Gallo ed Elena Bucci

ORE 22 / LARGO BARBUTI

CLASSICA

ANCORA TU: LUCIO BATTISTI PER SEMPRE

Incontro con Ernesto Assante, autore di Lucio Battisti (Mondadori)

Conduce Carlo Pecoraro

ORE 23.30 / PALAZZO FRUSCIONE

DURANTE LA NOTTE

Il dopofestival di SaLet 2023 (vedi pag. 15)

20 GIUGNO 2023

ORE 18.30 / PALAZZO FRUSCIONE

SCUOLA DI LETTURA

COME RILEGGERE (E AMARE) MANZONI, con Eleonora Mazzoni, autrice di Il cuore è un guazzabuglio. Vita e capolavoro del rivoluzionario Manzoni (Einaudi)

18.30 / MUSEO DIOCESANO

HAPPENING / VISITA GUIDATA

MUSEO CALVINO: 11 INSTALLAZIONI ISPIRATE ALL’OPERA LE CITTÀ INVISIBILI DI ITALO CALVINO

A cura di Alice Melloni

La visita dura 20 minuti, repliche nei giorni successivi.

ORE 18.30 / ARCO CATALANO

FINZIONI / SPETTACOLO

IO CANTO UN MONDO MORTO

Incontro con Paolo Apolito, autore di Tre compari musicanti (Grenelle), con intermezzi musicali di Floriana Attanasio (voce, tamburo), Serena Della Monica (organetto), Biagino De Prisco (voce, tamburo), Vincenzo Ferraioli (ciaramella), Antonio Giordano (zampogna, chitarra battente), Ugo Maiorano (voce, fisarmonica, tamburo).

Conduce Stefano De Matteis

ORE 19 / AUDITORIUM CONVITTO NAZIONALE

SPAZIO RAGAZZI

PER QUESTO EVENTO… CI SIAMO FATTI IN QUATTRO!

Incontro con Antonio Ferrara, autore di Crepe d’Oro (Biancoenero edizioni). In collaborazione con il

Festival della Lettura e dell’Ascolto

Conduce Daria Limatola

ORE 19 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

CLASSICA

GLI ANTICHI SENZA RETORICA

Incontro con Giusto Traina, autore di I Greci e i Romani ci salveranno della barbarie (Laterza) e di Imperium. Il potere dell’antica Roma ai moderni modelli politici (Solferino)

Conduce Gennaro Carillo

ORE 19 / MUSEO DIOCESANO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

MA CHE VITA UNA VITA FRA I LIBRI

Incontro con Luigi Contu, autore di I libri si sentono soli (La Nave di Teseo)

Conduce Francesco Acampora, introduce Paolo Di Paolo

ORE 19.30 / PALAZZO FRUSCIONE

CLASSICA

BENTORNATO PIRANDELLO!

Incontro con Rosa Giulio, autrice di I «Sei Personaggi» di Pirandello dalla scena allo schermo (Sinestesie) e Alberto Granese, autore di Una disperata vitalità. Pasolini a cent’anni dalla nascita (Sinestesie)

Conduce Carlo Santoli

ORE 19,45 / CATALANO

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE / VERIFICA DEI POTERI

FINE DI UN’EPOCA, FINE DI UN MONDO

Incontro con Andrea Graziosi, autore di Occidenti e modernità. Vedere un mondo nuovo (Il Mulino)

Conduce Alessandra Tarquini

ORE 20 / MUSEO DIOCESANO

I LUSIADI

ANTONIO TABUCCHI, LISBONA, L’INQUIETUDINE

Lezione di Paolo Di Paolo

ORE 20 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

SPAZIO RAGAZZI

DRAMA QUEEN

Incontro con Derk Visser, autore di Drama Queen (Carmelozampa). Interprete Olga Amagliani

Conduce Francesco Cicale

ORE 20 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE / VERIFICA DEI POTERI

LIFE ON MARS

Incontro con Benedetto Quaquaro e Annalisa Dominioni autori di Le città dell’universo. Come sarà abitare nello spazio (Il Saggiatore)

Conduce Gennaro Carillo

ORE 20 / ATRIO DEL DUOMO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

LOLITA LOBOSCO, CHICCA LOPEZ, BLANCA E LE ALTRE. EQUIVOCI E SOSPETTI

Incontro con Patrizia Rinaldi, autrice di Guaio di notte (Rizzoli) e Gabriella Genisi, autrice di Lo scriba di Castelforte (Rizzoli)

Conduce Monica Trotta

ORE 21 / MUSEO DIOCESANO

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE / VERIFICA DEI POTERI

MORTE E TRASFIGURAZIONE DELLA SINISTRA ITALIANA

Incontro con Aldo Schiavone, autore di Sinistra! Un Manifesto (Einaudi)

Conduce Gennaro Carillo

ORE 21 / PALAZZO FRUSCIONE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

LUCA DONINELLI. RACCONTARE IL PANICO

Incontro con Luca Doninelli, autore di Panico (Editoriale Scientifica)

Conduce Andrea Dell’Acqua

ORE 21 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

SANGUE FREDDO. CANTO DI RESISTENZA / RESILIENZA

Incontro con Jiří Hájíček, autore di Sangue di Pesce (Keller)

Conduce Antonella Cristiani / Interprete Angela Zavettieri

ORE 21 / ARCO CATALANO

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

L’UOMO DELLE STELLE

Incontro con Massimo Capaccioli, autore di Lampi di Genio. Nuove storie di uomini e stelle (Carocci)

Conduce Daniela Lama

ORE 22 / LARGO BARBUTI

CLASSICA

CARO MASSIMO (TROISI)

Incontro con Stefano Veneruso, autore di Massimo Troisi. Il mio verbo preferito è evitare (Rizzoli)

Conduce Barbara Cangiano

ORE 22 / ATRIO DEL DUOMO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

LA BIONDA, LA MORA, IL NERO, IL GRIGIO, SEGUITO DA DIALOGO TRA RICCIARDI E MALINCONICO

Con Maurizio de Giovanni, autore di Sorelle. Una storia di Sara (Rizzoli), dialoga Diego De Silva

ORE 22 / MUSEO DIOCESANO

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE / VERIFICA DEI POTERI

CHI SONO I SIGNORI DEL MONDO?

Alessandro Aresu, autore di Il dominio del XXI secolo. Cina, Stati Uniti e la guerra invisibile sulla tecnologia (Feltrinelli), dialoga con Serena Sileoni.

Conduce Gennaro Carillo

ORE 23.30 / PALAZZO FRUSCIONE

DURANTE LA NOTTE

Il dopofestival di SaLet 2023

Non ci hanno visto arrivare. La bella storia di Always Publishing

Ospiti speciali Simona Natale e Alessandra Friuli della casa editrice salernitana Always Publishing, sigla che ha pubblicato alcuni tra i bestseller delle ultime stagioni editoriali, fra cui “Dammi mille baci” di Tillie Cole.

21 GIUGNO 2023

ORE 18.30 / PALAZZO FRUSCIONE

SCUOLA DI LETTURA

I LIBRI DELLA VITA

Con Paolo Di Paolo

18.30 / MUSEO DIOCESANO

HAPPENING / REPLICA

MUSEO CALVINO: 11 INSTALLAZIONI ISPIRATE ALL’OPERA LE CITTÀ INVISIBILI DI ITALO CALVINO

A cura di Alice Melloni

Visita guidata (durata 20 minuti) replica ore 22

ORE 18.30 / PINACOTECA PROVINCIALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

VARSAVIA, 1940

Incontro con Lea Kampe, autrice di L’angelo di Varsavia (Newton Compton)

Conduce Stefano Amendola

ORE 18.30 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

SALERNO FILOSOFIA

UN FILOSOFO DEL DIRITTO, UN MAESTRO, UN AMICO: ALFONSO CATANIA

Tributo ad Alfonso Catania, autore di Decisione e Norma (Castelvecchi)

Intervengono Valeria Giordano, Francesco Mancuso, Geminello Preterossi e Luca Baccelli

ORE 19 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

«DELLA DISCOVERTA DEL VERO OMERO»: IL MEDITERRANEO SECONDO GIAVERI

Incontro con Maria Teresa Giaveri, autrice di Nei mari di Ulisse. Sulle tracce di Omero alla scoperta di Palmira (Neri Pozza). In collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale

Conduce Eleonora Lauro

ORE19 / ARCO CATALANO

SPAZIO RAGAZZI / SCUOLA DI LETTURA

Benvenuta Poesia!

Incontro con Grazia Gotti e Ilaria Rigoli, autrici e fondatrici di Junior Poetry magazine. Periodico letterario per giovani poeti. In collaborazione con Junior Poetry Festival

Introduce Daria Limatola

ORE 19 / MUSEO DIOCESANO

CLASSICA

GUICCIARDINI, O DELL’ARTE DI VIVERE

Incontro con Matteo Palumbo, curatore di una nuova edizione critica commentata dei Ricordi di Francesco Guicciardini (Einaudi)

Conduce Gennaro Carillo

ORE 19.30 / PALAZZO FRUSCIONE

LO SCRIPTORIUM NELL’ERA DEI POLIMERI

Incontro con Carmen Pellegrino, curatrice della mostra La Scrittura Democratica. Incontro in collaborazione con la Fondazione Plart di Napoli.

Conduce Pina De Luca

ORE 20 / ARCO CATALANO

SPAZIO RAGAZZI / SCUOLA DI LETTURA

LEGGERE, ISTRUZIONI PER L’USO

Incontro con Alice Bigli, autrice di Leggere piano, forte, fortissimo. Come allenare alla lettura ragazze e ragazzi (Mondadori)

Conduce Manlio Castagna

ORE 20 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

CLASSICA

IL VENTRILOQUO DI PINOCCHIO

Incontro con Epifanio Ajello, autore di L’abbecedario di Pinocchio. Un quaderno di esercizi (dalla A alla Z) (Liguori)

Conducono Elena Paruolo ed Erminia Pellecchia

ORE 20 / ATRIO DEL DUOMO

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

IL BUIO OLTRE LO STATO? DESTINI E FORME DELLA POLITICA NELLO SPAZIO GLOBALE

Incontro con Anthony Pagden, autore di Oltre gli Stati. Poteri, popoli e ordine globale (Il Mulino)

Intervengono Ernesto Galli della Loggia, Aldo Schiavone

e Biagio de Giovanni

Conduce Gennaro Carillo

ORE 20 / MUSEO DIOCESANO

CLASSICA / GADDIANA

JAMES JOYCE, L’UOMO CON LA MACCHINA DA PROSA

Incontro con Gabriele Frasca, autore di L’uomo con la macchina da prosa (Luca Sossella Editore) e Gadda con Freud, Schrödinger e Joyce (Luca Sossella Editore)

Conduce Enrico Terrinoni

ORE 20 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

I LUSIADI

CAETANO VELOSO, CONTROTEMPO E CONTROVENTO

Lezione di Igiaba Scego

ORE 20 / LARGO BARBUTI

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

LIDIA RAVERA. ELOGIO DEL TERZO TEMPO

Reading e incontro con Lidia Ravera, autrice di Age Pride. Per liberarci dai pregiudizi sull’età (Einaudi)

Conduce Francesca Salemme

ORE 21 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

PER STRAPPARE ALLA TERRA L’ODORE DI MIA MADRE

Incontro con Maria Grazia Calandrone, autrice di Dove non mi hai portata. Mia madre, un caso di cronaca (Einaudi)

Conduce Giovanna Di Giorgio

ORE 21 / MUSEO DIOCESANO

CLASSICA / CALVINIANA

IL MIDOLLO NON LIBRESCO DI UN ACCHIAPPANUVOLE: ITALO CALVINO SECONDO DOMENICO SCARPA

Incontro con Domenico Scarpa, autore di Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore (Hoepli)

Conduce Paolo Di Paolo

ORE 21 / LARGO BARBUTI

FINZIONI / GRAPHIC NOVEL

OMAR DI MONOPOLI. STORIE FRA PASSATO E FUTURO

Incontro con Omar Di Monopoli, autore di In principio era la Bestia (Feltrinelli) e Nella perfida terra di Dio (Bonelli)

Conduce Corrado De Rosa

ORE 21 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

MATTEO B. BIANCHI. COME SI RACCONTA UN’ASSENZA

Incontro con Matteo B. Bianchi, autore di La vita di chi resta (Mondadori)

Conduce Barbara Cangiano



ORE 21.30 / ATRIO DEL DUOMO

CLASSICA

EVA CANTARELLA. CONTRO ANTIGONE

Eva Cantarella dialoga con Gennaro Carillo

ORE 22 / LARGO BARBUTI

FINZIONI / SPETTACOLO

SUICIDI EDITORIALI

Spettacolo con Claudio Morici

Lo spettacolo è stato prodotto da RaiPlay.

ORE 22.30 / ATRIO DEL DUOMO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

SABINA GUZZANTI. CHE FUTURO!

Incontro con Sabina Guzzanti, autrice di ANonniMus.

Vecchi rivoluzionari contro giovani robot (Harper Collins)

Conduce Gennaro Carillo

ORE 23.30 / PALAZZO FRUSCIONE

DURANTE LA NOTTE

Il dopofestival di SaLet 2023 (vedi pag. 15)

22 GIUGNO 2023

ORE 18.30 / PALAZZO FRUSCIONE

SCUOLA DI LETTURA

A LEGGERE SI IMPARA, E SI INSEGNA

con Alice Bigli

18.30 / MUSEO DIOCESANO

HAPPENING / REPLICA

MUSEO CALVINO: 11 INSTALLAZIONI ISPIRATE ALL’OPERA LE CITTÀ INVISIBILI DI ITALO CALVINO

A cura di Alice Melloni

Visita guidata (durata 20 minuti) replica ore 19.30 e ore 20

ORE 18.30 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE / VERIFICA DEI POTERI

Incontro con Bruno Gambarotta, autore di Fuori programma. Le mie memorie dalla Rai (Manni)

Conduce Paolo Romano

ORE 18.30 / PINACOTECA PROVINCIALE

CLASSICA

DON MILANI: UN MALINTESO?

Incontro con Adolfo Scotto di Luzio, autore di L’equivoco don Milani (Einaudi)

Conduce Ester Cafarelli

ORE 18.30 / AUDITORIUM CONVITTO NAZIONALE

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

DESCRIZIONE DI UNA BATTAGLIA. STORIE DI RESISTENZA AMBIENTALE IN CAMPANIA

Incontro con Alessandra Caputi, autrice di Storie di Resistenza Ambientale. La tutela di Napoli e della costa campana negli anni Settanta (Rubbettino)

Conduce Michele Buonomo

ORE 19 / ARCO CATALANO

SPAZIO RAGAZZI

HIKIKOMORI, VENIAMONE FUORI

Incontro con Ariela Rizzi, co-autrice di Hikikomori (Einaudi Ragazzi). Conduce Francesco Cicale

ORE 19.30 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

CLASSICA

JOYCE A ROMA

Incontro con Enrico Terrinoni, autore di Su tutti i vivi e i morti. Joyce a Roma (Feltrinelli)

Conducono Flora de Giovanni e Sara Pallante

ORE 19.30 / LARGO BARBUTI

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

DANIELE MENCARELLI. UN PADRE, UN FIGLIO, UN VIAGGIO

Incontro con Daniele Mencarelli, autore di Fame d’aria (Mondadori)

Conduce Giulio Corrivetti

ORE 19.30 / MUSEO DIOCESANO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

ANNALENA, O DEL PASSAGGIO SEGRETO VERSO QUALCOS’ALTRO

Incontro con Annalena Benini, autrice di Annalena (Einaudi)

Conduce Gennaro Carillo



ORE 19.30 / ATRIO DEL DUOMO

DIALOGHI

LA (BRUTTA) FINE DEGLI INTELLETTUALI IN ITALIA

Incontro con Giorgio Caravale autore di Senza intellettuali. Politica e cultura in Italia negli ultimi trent’anni (Laterza). In dialogo con l’autore intervengono, in collegamento da Lamezia Terme, Ida Dominijanni e Giovanni Tizian.

In collaborazione con Trame-festival dei libri sulle mafie. #retedeifestivaldelSud

Conducono Francesco De Core, direttore del “Mattino”,

e Paolo Di Paolo

ORE 20 / ARCO CATALANO

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

LIBERTÀ È RELAZIONE

Incontro con Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, autori di Supersocietà. Ha ancora senso scommettere sulla libertà? (Il Mulino). Conduce Enrica Lisciani Petrini

ORE 20 / AUDITORIUM CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

AWEN – SECONDO VOLUME

Incontro con Monica Zunica, autrice di Awen. Lo scontro (Marlin). Letture di Brunella Caputo

Conduce Erminia Pellecchia

ORE 20 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

LA MEMORIA ROMPE GLI ARGINI

Incontro con Antoine Wauters autore di Mahmoud o l’innalzamento delle acque (Neri Pozza).

Conduce Oscar Buonamano Interprete Stefania Ricciardi

ORE 20.30 / LARGO BARBUTI

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

RITORNO IN UCRAINA

Incontro con Victoria Belim, autrice di La mia Ucraina (La Nave di Teseo)

Conduce Carmine Pinto

ORE 20.30 / MUSEO DIOCESANO

SALERNO FILOSOFIA

CON L’AVALLO DELLA FILOSOFIA: PER UNA STORIA INTELLETTUALE DEL SESSISMO

Incontro con Giulia Sissa, autrice di L’errore di Aristotele. Donne potenti, donne possibili, dai Greci a noi (Carocci)

Conduce Gennaro Carillo



ORE 20.30 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

L’AMORE PROSSIMO VENTURO

Incontro con Irene Graziosi, autrice di Il profilo dell’altra (E/O) e Alberto Giuliani, autore di Next Love. Un viaggio inatteso dentro la natura dell’amore (Il Saggiatore)

Conduce Paolo Massari

ORE 21 / ARCO CATALANO

SPAZIO RAGAZZI / SPETTACOLO

VIRTù CARDINALI

Incontro con Idalberto Fei autore di Tutta la vita in tasca ( Armando Editore), con intermezzi teatrali a cura di Compagnia Teatrale La Ribalta.



ORE 21 / PALAZZO FRUSCIONE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

JOYCE LUSSU, UNA VITA STRAORDINARIA

Incontro con Silvia Ballestra, autrice di La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza)

Conduce Oscar Buonamano

ore 21.30 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

UNA SCUOLA CLANDESTINA NEL 1942

Incontro con Gianni Solla, autore di Il ladro di quaderni (Einaudi)

Conduce Giorgio Sica

ORE 21.30 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

DIALOGHI

DIALOGO SULLA CITTÀ A VENIRE

Incontro con Annalisa Metta, Michelangelo Russo e Peter Rowe, in occasione della pubblicazione di Annalisa Metta, Il paesaggio è un mostro (DeriveApprodi) / Laura Montedoro- Michelangelo Russo (a cura di), Fare urbanistica oggi. Le culture del progetto (Donzelli)

Conduce Gennaro Carillo

ORE 21.30 / LARGO BARBUTI

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

FRANCESCA MANNOCCHI. OLTRE I CONFINI

Incontro con Francesca Mannocchi, autrice di Lo sguardo oltre il confine. Dall’Ucraina all’Afghanistan, i conflitti di oggi raccontati ai ragazzi (De Agostini)

Conduce Mario Ricciardi

ORE 22 / ATRIO DEL DUOMO

SERATA STREGATA

Incontro con gli autori della cinquina finalista del Premio Strega 2023. Conduce Paolo Di Paolo

ORE 23.30 / PALAZZO FRUSCIONE

DURANTE LA NOTTE

Il dopofestival di SaLet 2023 (vedi pag. 15)

23 GIUGNO 2023

ORE 11 / CINEMA TEATRO SAN DEMETRIO

FINZIONI / CINEMA

Incontro con Luc Dardenne e proiezione del film Tori e Lokita (regia Jean-Pierre e Luc Dardenne, 2022)

Evento realizzato in collaborazione con il Giffoni Film Festival

ORE 18.30 / PALAZZO FRUSCIONE

SCUOLA DI LETTURA

NON SARò LA BRAVA MOGLIE DI NESSUNO

Con Valeria Palumbo

ORE 18.30 / AUDITORIUM CONVITTO NAZIONALE

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

EDUCARE ALLA LETTURA

Incontro con Rosa Tiziana Bruno, curatrice di Fare scuola con le storie (Erikson), in dialogo con l’autrice,

Paolo Romano e Leonardo Acone

ORE 18.30 / PINACOTECA PROVINCIALE

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

DENTRO KYIV, LA CITTÀ FERITA

Incontro con Yaryna Grusha Possamai, autrice di Dimensione Kyiv: viaggio letterario in una città ferita nelle voci di classici e contemporanei (Rizzoli)

Conduce Antonella Cristiani

ORE 18.30 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

UNA RAGIONEVOLE APOLOGIA DEL CAPITALISMO

Incontro con Alberto Mingardi, autore di Capitalismo (Il Mulino)

Conduce Adalgiso Amendola

ORE 19 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

I LUSIADI

LEZIONE SU JOSÉ SARAMAGO

TUTTO È BIOGRAFIA – LA VITA DI JOSÉ SARAMAGO ATTRAVERSO LE SUE PAROLE

Lezione su José Saramago con Giorgio de Marchis curatore di José Saramago – Lezioni Italiane (Nuova Frontiera)

ore 19 / ARCO CATALANO

SPAZIO RAGAZZI

LA VERSIONE DI LUCIA (MONDELLA)

Incontro con Annalisa Strada autrice di I Promessi Sposi raccontati da Lucia (Einaudi Ragazzi).

Conduce Clorinda Attianese

ORE 19.30 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

GAIA TORTORA. STORIA DI UN PADRE E DI UNA FAMIGLIA

Incontro con Gaia Tortora, autrice di Testa alta, e avanti. In cerca di giustizia, storia della mia famiglia (Mondadori) Conduce Paolo Massari

ORE 19 / MUSEO DIOCESANO

GUARDI SUL MONDO ATTUALE

UMANESIMO D’IMPRESA

Si rinnova la riflessione sulla letteratura d’impresa e sull’importanza di valorizzare la lezione dei migliori maestri italiani dell’economia per un nuovo umanesimo d’impresa, fondato sull’equilibrio tra le esigenze del mercato e i principi di sostenibilità, solidarietà e coesione sociale.

Intervengono Antonio Ferraioli, presidente Confindustria Salerno, Antonio Alunni, presidente Gruppo Tecnico Cultura Confindustria, e Filiberto Zovico, fondatore di ItalyPost.

Introduce e modera il dibattito lo scrittore Giuseppe Lupo.

a seguire

Filiberto Zovico dialoga con Giuseppe Lupo, autore del libro La Modernità Malintesa (Marsilio)

Premio Letteratura D’Impresa

Promosso da Festival Città Impresa-ItalyPost, il Premio intende favorire le produzioni editoriali che raccontano il mondo produttivo italiano, per promuovere una “nuova narrazione” dei sistemi imprenditoriali e una moderna cultura d’impresa.

Giuseppe Lupo, componente della Giuria del Premio Letteratura d’Impresa, presenta, insieme con Filiberto Zovico, fondatore di ItalyPost, gli autori della cinquina finalista (dei quali sarà presente Gian Arturo Ferrari):

Adriano Olivetti. Un Italiano del Novecento di Paolo Bricco (Rizzoli).

(Rizzoli). La salita dei giganti di Francesco Casolo (Feltrinelli).

(Feltrinelli). Storia confidenziale dell’editoria italiana di Gian Arturo Ferrari (Marsilio).

(Marsilio). Il quid imprenditoriale di Severino Salvemini (Egea).

(Egea). Al di qua del fiume di Alessandra Selmi (Nord).

L’evento è realizzato in collaborazione con CCIAA di Salerno e Confindustria Salerno.

ORE 19.30 / AUDITORIUM CONVITTO NAZIONALE

INCANTO / POESIA

SALERNO PROJECT

Incontro con John Eliot, co-curatore della raccolta di poesie Correnti incrociate (Mosaique Press), con i poeti Karen Gemma Brewer e Sebastian Stefan Coman, e Linda Barone, co-curatrice del libro e conduttrice dell’evento. In collaborazione col Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno.

ORE 19.30 / PALAZZO FRUSCIONE

SALERNO FILOSOFIA

OLTRE LA TEOLOGIA POLITICA: L’ISTITUZIONE E LA VITA

Incontro con Roberto Esposito, autore di Vitam instituere. Genealogia dell’istituzione (Einaudi)

Conduce Gennaro Carillo

ORE 20 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

ALBA DE CESPEDES, SCRIVERE È VIVERE

Incontro con Michela Monferrini, autrice di Dalla parte di Alba (Ponte alle Grazie). Conduce Paolo Di Paolo

ORE 20 / LARGO BARBUTI

CLASSICA

MANGIARE DA DIO

Incontro con Marino Niola ed Elisabetta Moro, autori di Mangiare come Dio comanda (Einaudi)

Conduce Davide Grossi

ORE 20.30 / PALAZZO FRUSCIONE

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

L’ANIMA DELLA POLIS: DI QUALE COSTITUZIONE È FATTA L’ITALIA

Incontro con Raffaele Romanelli, autore di L’Italia e la sua Costituzione: una storia (Laterza)

Conduce Luca Polese Remaggi

ORE 20.30 / ATRIO DEL DUOMO

CLASSICA

LA VERITÀ È NELL’IMMAGINE: INCONTRO CON LUC DARDENNE

Incontro con Luc Dardenne, autore di Addosso alle Immagini, viaggio nel nostro cinema (Il Saggiatore)

dialoga con Francesca Mannocchi. Interprete Stefania Ricciardi. Conduce Gennaro Carillo

ORE 21.30 / ATRIO DEL DUOMO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

NICCOLÒ AMMANITI. ANATOMIA DEL PRESENTE

Incontro con Nicolò Ammaniti, autore di La vita intima (Einaudi)

Conduce Diego De Silva

ORE 21 / LARGO BARBUTI

INCANTO / SPETTACOLO

NAPOLIFONIA

Il CORO CALICANTO interpreta canzoni napoletane classiche e rivisitate da compositori contemporanei.

Il coro è diretto da Silvana Noschese. Testi introduttivi letti da Mario De Caro

ORE 21 / MUSEO DIOCESANO

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

PIOMBO ROVENTE: I SETTANTA FRA STORIA E ROMANZO

Incontro con Miguel Gotor, autore di Generazione Settanta. Storia del decennio più lungo del secolo breve (1966-1982) (Einaudi); e Andrea Pomella, autore di Il dio disarmato (Einaudi). Conduce Paolo Di Paolo

ORE 21 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

CLASSICA

CHI SON IO TU NON SAPRAI: LE CENTO VITE DI CAGLIOSTRO

Incontro con Pasquale Palmieri, autore di Le cento vite di Cagliostro (Il Mulino). Conduce Alessandro Bonvini

ORE 22 / LARGO BARBUTI

CLASSICA / SPETTACOLO

EDUARD E IO. GIULIO SCARPATI LEGGE MILAN KUNDERA

Reading da Milan Kundera di e con Giulio Scarpati

Regista – Assistente Felice Panico, collaborazione musicale

Lamberto Macchi.

In scena ci sono Scarpati, un leggio, ed una radio che trasmetterà tanta bella e buona musica.

ORE 22 / MUSEO DIOCESANO

DIALOGHI

DIALOGO SU DANTE POLITICO

Incontro con Andrea Mazzucchi e Claudio Giunta

Conduce Gennaro Carillo

ORE 23.30 / PALAZZO FRUSCIONE

DURANTE LA NOTTE

Il dopofestival di SaLet 2023 (vedi pag. 15)

24 giugno 2023

Ore 10 / PALAZZO FRUSCIONE

SCUOLA DI LETTURA

VIAGGIARE ATTRAVERSO LA LETTURA

Con Monia Caponigri e Alessandro Colella, formatori Fmts Group.

ORE 11 / AUDITORIUM CONVITTO NAZIONALE

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

ON LIFE, LA VITA NEL METAVERSO

Evento immersivo con Luca Iovine, divulgatore e quality manager. Giuseppe Pantuliano, regista. Roberta Masi, dirigente del liceo Margherita Hack. Realizzato in collaborazione con Gruppo Iovine. Conduce Daria Limatola

ORE 11 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

CLASSICA

STUDIUM

Incontro con Giovanna Scarsi, autrice di Schegge di lontani silenzi (Edizioni Studium 2023), a cura di Stefano Pignataro. Introduce Stefano Pignataro

Conduce Alberto Granese

ORE 17.15 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

DACIA MARAINI. ATLANTE MOBILE

Incontro con Dacia Maraini, autrice di Sguardo al nuovo mondo. Reportage e racconti del continente americano (Marlin)

Conduce Paolo Di Paolo

ORE 18 / PINACOTECA PROVINCIALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

REBIS / REBUS: IL PRINCIPE DI SANSEVERO IN FORMA DI ROMANZO

Incontro con Vladimiro Bottone, autore di Rebis (Colonnese)

Conduce Daria Limatola

ORE 18 / PALAZZO FRUSCIONE

CLASSICA

FUORI DI NOI. L’ESPERIENZA DELLA TRAGEDIA GRECA

Incontro con Davide Susanetti, autore di L’altrove della tragedia greca. Scene, parole e immagini (Carocci)

Conduce Gennaro Carillo

ORE 18.30 / AUDITORIUM CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

OGNI ROMANZO È UN ROMANZO DI FORMAZIONE

con Antonella Ossorio, autrice di I bambini del maestrale (Neri Pozza). Conduce Enza Alfano

ORE 18.30 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

CERTI BAMBINI. MINORI CHE DELINQUONO

Incontro con Giacomo Di Gennaro e Maria Luisa Iavarone, autori di Ragazzi che sparano (Franco Angeli), e con Marco Valentini, che ne ha scritto l’introduzione.

Conduce Giovanni Chianelli

ORE 19 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

DANIELE RIELLI. GLI ULIVI E UN MONDO CHE MUORE

Incontro con Daniele Rielli, autore di Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli)

Conduce Giuseppe Avigliano

ORE 19 / PALAZZO FRUSCIONE

I LUSIADI

IL FEMMINISMO PRESO SUL SERIO

Incontro con Marcia Tiburi Vero, autrice di Il contrario della solitudine: Manifesto per un femminismo in comune (Saggi Pop)

Conducono Marianna Esposito e Giorgio De Marchis

ORE 19 / PINACOTECA PROVINCIALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

LA MADRE DI LEONARDO

Incontro con Carlo Vecce, autore di Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo (Giunti)

Conduce Erminia Pellecchia

ORE 19 / MUSEO DIOCESANO

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

ITALIA SÌ, ITALIA NO. CHI SONO GLI ITALIANI?

Incontro con Giorgio Zanchini, autore di Esistono gli Italiani? Indagini su una identità fragile (Eri-Edizioni Radiotelevisione Italiana). Conduce Gennaro Carillo

ORE 19 / ARCO CATALANO

SPAZIO RAGAZZI / SCUOLA DI LETTURA

Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore

Incontro con Paolo Di Paolo autore di Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore (Rizzoli)

ORE 19.30 / ATRIO DEL DUOMO

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

FRANCESCO PICCOLO. LA DOLCE VITA (CONFUSA) DEL GRANDE CINEMA

Incontro con Francesco Piccolo, autore di La bella confusione (Einaudi). Conduce Peppe D’Antonio

ORE 19.30 / CHIESA DELL’ADDOLORATA

CLASSICA / CALVINIANA

ITALO CALVINO A PARIGI

Incontro con Fabio Gambaro, autore di Lo scoiattolo sulla Senna. L’avventura di Calvino a Parigi (Feltrinelli)

Conduce Giorgio Sica

ORE 20 / ARCO CATALANO

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

SCOMODIAMOCI!

Incontro con il Collettivo Scomodo, e la redazione del giornale di SalernoLetteratura. In collaborazione con iltuogiornale.it

Conduce Sara Paolella

ORE 20 / LARGO BARBUTI

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

LICIA TROISI. VIAGGIO NEL MULTIVERSO

Incontro con Licia Troisi, autrice di Poe e la cacciatrice di draghi. Le guerre del Multiverso (Rizzoli)

Conduce Libera Durante

ORE 20 / MUSEO DIOCESANO

CLASSICA

AH, LIALA!

Incontro con Mariolina Bertini, autrice di Su Liala (Nuova editrice Berti)

Conduce Santino Fiorillo

ORE 20 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

SGUARDI SUL MONDO ATTUALE

AIUTO! UNA DONNA-GIUDICE IN AULA

Incontro con Eliana Di Caro, autrice di Magistrate finalmente. Le prime giudici d’Italia (Il Mulino)

Conduce Monica Amirante, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno

ORE 21 / CORTE INTERNA CONVITTO NAZIONALE

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

CARTA SPORCA / CARTA STANCA: NAPOLI SENZA LUOGO COMUNE

Incontro con Mirella Armiero, curatrice di Napoli stanca. 17 scrittori raccontano la città nascosta (Solferino).

Saranno presenti alcuni autori. Conduce Paolo Di Paolo

ORE 21 / LARGO BARBUTI

FINZIONI. IL MONDO NARRATO

LA FELICITÀ DI UN MONDIALE

Incontro con Corrado De Rosa, autore di Quando eravamo felici. Italia Argentina 1990: la partita da cui tutto finisce (Minimum Fax). Interviene Maurizio Milan

Conduce Giorgio Zanchini

ORE 21 / ATRIO DEL DUOMO

CLASSICA

LA TRASPARENZA E IL SEGRETO. ROBERTO ANDÒ ALLO SPECCHIO

Incontro con Roberto Andò e Salvatore Ferlita autori di Il piacere di essere un altro (La Nave di Teseo)

Conduce Gennaro Carillo

ORE 22 / LARGO BARBUTI

CLASSICA / SPETTACOLO

MORRICONE, GENIO E LEGGEREZZA

Incontro con Mauro Di Domenico, autore di Quando incontri una leggenda. Storia di un’amicizia con Ennio Morricone (Curci). Aneddoti, musica e video inediti. Al pianoforte Matteo Saggese, alla chitarra Mauro Di Domenico

Conduce Valeria Saggese

ORE 22.30 / ATRIO DEL DUOMO

FINZIONI / SPETTACOLO

JASTEMMA. Uno spettacolo sospeso tra musica, teatro e letteratura di e con ’A67 e Cristina Donadio e con Ginestra Paladino. Regia di Francesco Patierno. Scenografia di Mimmo Palladino. Musica dal vivo a cura di Daniele Sanzone (Voce), Enzo Cangiano (Chitarra), Gianluca Ciccarelli (Basso) e Mirko Del Gaudio (Batteria). Fonico audio: Enzo Rizzo.

Evento a cura di Fondazione Campania dei Festival – Campania Teatro Festival.