Salerno di Tutti sabato 25 settembre alle ore 10, presso il Cinema San Demetrio in via Via Dalmazia, 4, a Salerno, della lista “Salerno di Tutti: non cambiare città, cambia la città”.

Il candidato Sindaco Gianpaolo Lambiase e tutte/i i candidati della lista incontreranno la cittadinanza e la stampa.