Salerno di tutti chiede trasparenza e legalità!

Gianpaolo Lambiase, le attiviste e gli attivisti della Lista civica “Salerno di Tutti” accolgono con preoccupazione le recenti notizie di cronaca sulle indagini a carico di esponenti dell’Amministrazione Comunale e Regionale, e di dirigenti di altri enti locali ad essi collegati, …indagini con diversi capi di accusa per “una serie indeterminata di delitti contro la P.A.”, tra cui presunte “pressioni elettorali”.

Nell’interesse di tutte le parti e dei cittadini in primis, SdT auspica una rapida e tempestiva azione giudiziaria volta a fare luce sulle tante “ombre” poste sugli atti dell’Amministrazione Comunale, così da ridare dignità alle istituzioni della nostra città.

“Salerno di Tutti” ha posto la trasparenza della P.A. in ogni suo possibile aspetto al centro del proprio programma elettorale, dal Consiglio Comunale all’assegnazione degli spazi comunali, dalla vigilanza dell’opposizione sulle Partecipate al coinvolgimento delle assemblee cittadine nelle decisioni fondamentali della vita cittadina.

La fiducia dei cittadini nelle istituzioni è un valore essenziale che deve essere protetto e rispettato. Per tale motivo, SdT ritiene indispensabile che il Sindaco esibisca atti e documenti volti a fornire rassicurazioni pubbliche alla cittadinanza riguardo l’operato dell’Amministrazione.

In caso contrario, risulterebbe incomprensibile come si possa procedere serenamente all’insediamento della nuova Giunta, che opererebbe in continuità con quella precedente, nonostante i legittimi dubbi, generati dall’indagine,…anche sulla regolarità delle recenti elezioni.