Salernitana, a Marassi arriva un’altra sconfitta

La Salernitana trova un’altra sconfitta a Marassi contro il Genoa di Gilardino.

Decisivo il gol di Gudmundsson al 35′ con uno splendido diagonale che batte l’incolpevole Ochoa.

I rossoblu approcciano meglio al match e colpiscono due pali nei primi 16 minuti con Badelj e Retegui.

La Salernitana ha iniziato in maniera timorosa, poi è uscita alla distanza. Nel momento migliore dei granata, Gudmundsson si è reso protagonista con un diagonale vincente, imprendibile per Ochoa.

La squadra di Pippo Inzaghi prova a rendersi pericolosa nella ripresa: da segnalare la traversa di Mazzocchi e due palle gol nitide per Dia, divorate dal numero 10.

Il Genoa torna alla vittoria dopo un mese, la Salernitana continua la sua striscia senza successi.

Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, ha rilasciato un’intervista a DAZN al termine della partita con il Genoa. Di seguito le sue dichiarazioni:

Che Salernitana ha visto oggi?

“È molto diversa. Nel secondo tempo siamo stati la squadra che dobbiamo essere. Nel secondo tempo non abbiamo sofferto e siamo stati bravi. Dobbiamo fare di più nei novanta minuti. È una squadra con un po’ di timore ma che deve scacciarlo. Nella ripresa avremmo meritato probabilmente il pareggio. Le scorie delle sconfitte pesano ma dobbiamo ripartire da questo secondo tempo. Una partita così deve finire in pareggio. Con il lavoro dobbiamo uscire da questa situazione”.

Come si può uscire da questa situazione di difficoltà?

“Sicuramente abbiamo cercato altre soluzioni. Volevamo pressare in avanti e quando l’abbiamo fatto abbiamo sempre fatto rinviare il portiere. Abbiamo avuto ottime risposte da chi è subentrato. Con il piglio del secondo tempo dobbiamo uscire presto da questa situazione. Penso che sia più una questione di atteggiamento. Tutti devono dare qualcosa in più. Adesso c’è la Coppa Italia ma anche Con il Napoli ce la giocheremo”