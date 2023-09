Rotaract MUN Salerno 2023: Promuovere la Leadership e l’Interculturalità attraverso la Pace Positiva

Dal 10 al 14 settembre 2023, la città di Salerno si prepara ad accogliere un evento straordinario: il Rotaract Model United Nations (MUN) Salerno 2023. Questa prima edizione italiana, che si tiene dopo 10 anni di peregrinazioni in giro per il mondo, promette di essere un momento di grande significato per giovani leader provenienti da tutto il globo. Ma cosa è esattamente il Rotaract MUN e quale è l’importanza di questo progetto per lo sviluppo della leadership e l’incontro tra culture diverse?

Il Rotaract MUN: Un Ponte Verso la Pace Positiva

Il Rotaract Model United Nations (MUN) è un’iniziativa che coinvolge giovani leader di tutto il mondo in simulazioni delle Nazioni Unite. Durante queste simulazioni, i partecipanti assumono il ruolo di delegati delle Nazioni Unite e lavorano insieme per discutere e risolvere questioni globali complesse, dai diritti umani alla sicurezza internazionale. Questa esperienza offre ai giovani una straordinaria opportunità di sviluppare competenze diplomatiche, leadership e comprensione delle questioni internazionali.

L’edizione 2023 del Rotaract MUN, ospitata a Salerno, avrà come tema fondamentale la “Pace Positiva”. La pace positiva va oltre la semplice assenza di conflitti; implica la promozione attiva del benessere, della giustizia e della cooperazione tra le nazioni. Questo tema rappresenta un richiamo all’importanza di costruire un mondo migliore attraverso la collaborazione e il dialogo.

I Relatori e gli Ospiti di Eccezione

La cerimonia di apertura, che si terrà il 10 settembre 2023 presso il Salone dei marmi, sarà arricchita dalla presenza di illustri relatori, tra cui Jason Gonzalez, Rappresentante del Rotary International alle Nazioni Unite dal 2015 al 2022, i consoli Eugenio Maria Patroni Griffi, Carmine Galasso e Gennaro Danese, e Stephanie A. Urchick, Presidente di Rotary International per il 2023/2024, che interverrà in video. Queste figure di spicco condivideranno la loro esperienza e ispireranno i giovani partecipanti.

Inoltre, ospiti di eccezione come Alberto Cecchini, Board Director del Rotary International per il biennio 2022-2024, in video, e Catarina Caria, Programme Manager presso l’Institute for Economics & Peace, contribuiranno ad arricchire il dibattito e a fornire preziosi spunti di riflessione.

La Partecipazione Multiculturale

Una delle caratteristiche più affascinanti del Rotaract MUN Salerno 2023 è la diversità dei partecipanti. Questi giovani leader provengono da 25 paesi diversi, rappresentando tutti e cinque i continenti. Questa mescolanza di culture, lingue e prospettive crea un ambiente stimolante che favorisce la comprensione reciproca e l’apertura mentale.

L’Importanza dell’Institute for Economics and Peace

L’Institute for Economics and Peace ha svolto un ruolo cruciale nell’evento, offrendo un workshop dedicato per aiutare i giovani diplomatici a redigere risoluzioni il cui impatto può essere misurato secondo i Parametri della Pace Positiva. Questa iniziativa contribuisce a fornire ai partecipanti strumenti concreti per promuovere la pace nel mondo.

Una Comunità di Supporto

Il successo del Rotaract MUN Salerno 2023 è stato reso possibile grazie alla collaborazione di diverse organizzazioni e associazioni. I club Rotaract Campus Salerno dei Due Principati, Nocera Inferiore Apudmontem, Napoli Sud Ovest, Salerno Duomo e Salerno Est, in collaborazione con il Rotaract Distretto 2101, hanno lavorato instancabilmente per organizzare questo evento.

Inoltre, partner come Antonio Sada & Figli S.p.A, Carosella Group, Caso Events, Molini Pizzuti S.r.l., Ritonnaro Costruzioni Srl. e lo Studio Medico Pacelli D’Alessandro, hanno fornito un supporto fondamentale per rendere possibile questa straordinaria esperienza.

Un Evento con Patrocini Importanti

Da non sottovalutare il patrocinio ricevuto dall’evento da parte della Regione Campania, della Città di Salerno e del Dipartimento di Scienze Politiche e Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, il che dimostra l’importanza di questo evento non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale e internazionale.

In conclusione, il Rotaract MUN Salerno 2023 rappresenta un’opportunità unica per giovani leader di tutto il mondo di crescere, imparare e collaborare per promuovere la pace positiva e la comprensione interculturale. L’entusiasmo e l’impegno dei partecipanti, uniti al supporto di organizzazioni e relatori di prestigio, rendono questo evento un punto di riferimento nell’ambito dell’educazione globale e della promozione della pace. Salerno si prepara a ospitare il mondo, e il mondo risponderà con idee, visioni e un impegno comune per un futuro migliore.