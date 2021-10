Richiesta Adesione Plant Based Treaty alla nuova Amministrazione del Comune di Salerno.

Venerdì, 22 ottobre 2021, dalle ore 11:00, gli attivisti e le attiviste di Salerno Animal/Climate Save e Napoli Animal/Climate Save si recheranno nuovamente fuori Palazzo di Città a Salerno, per chiedere alla nuova amministrazione comunale e, in particolare al sindaco Napoli e all’Assessore alle Politiche Ambientali Natella, di aderire alla campagna Plant Based Treaty

Durante l’evento si svolgerà una performance artistica in costume che vorrà mostrare l’impatto devastante della zootecnia sugli ecosistemi, gli animali e le persone. La performance si concluderà con un messaggio di rinascita e di ripristino degli equilibri naturali.

Proveremo a consegnare il Plant Based Treaty alle nuove cariche istituzionali e in particolare chiederemo che si inizi a lavorare sulla creazione di un bosco cittadino per assicurare spazi verdi essenziali al benessere dei residenti della città di Salerno e dell’ambiente.

La campagna ha l’intento di perseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima, ovvero impedire che le temperature globali superino gli 1,5 gradi centigradi rispetto all’era preindustriale, per evitare l’intensificarsi e l’aumento dei disastri ambientali già in atto e preannunciati dagli scienziati, quali siccità, incendi boschivi, calore estremo, aumento del livello del mare e inondazioni.

L’obiettivo è di incoraggiare la trasformazione dell’attuale sistema di produzione e consumo alimentare come strumento di lotta contro la crisi climatica. Modellato sul popolare Fossil Fuel Treaty, Plant Based Treaty mira ad arrestare la distruzione degli ecosistemi causata dal sistema allevamenti e promuovere un passaggio ad un’alimentazione a base vegetale, più sana e sostenibile per tutti noi e per il pianeta.

Stiamo affrontando una crisi climatica senza precedenti e secondo i principali scienziati abbiamo solo questo decennio per invertire la rotta.