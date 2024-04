Rfi, completata elettrificazione tratta Salerno – Mercato San Severino – Codola

Completata l’elettrificazione della tratta Salerno – Mercato San Severino – Codola.

I lavori, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Società Capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), rientrano nel più ampio progetto di elettrificazione e ammodernamento della linea Salerno – Mercato San Severino – Avellino – Benevento e della tratta Mercato San Severino – Codola – Sarno, a servizio di numerosi poli attrattivi.

Per l’alimentazione dei tratti di linea è stato necessario potenziare gli impianti di Salerno e realizzare nuovi impianti di trasformazione elettrica nelle stazioni di Mercato San Severino e Codola.

Inoltre, per permettere il passaggio dei treni elettrici sul nuovo itinerario, sono stati eseguiti anche importanti interventi di potenziamento infrastrutturale, delle gallerie e di altre opere civili (ponti, cavalcavia, muri di sostegno).

Sono in corso lavori analoghi sulla tratta Mercato San Severino – Avellino – Prata Pratola, il cui completamento è previsto nel 2025, che consentiranno l’elettrificazione dell’intera linea, mentre per la tratta Prata Pratola – Benevento gli interventi sono in fase di progettazione.

Con l’elettrificazione della tratta Benevento – Avellino – Mercato San Severino – Codola e la rimessa in esercizio della tratta Codola – Sarno si chiuderà l’anello ferroviario Napoli – Caserta – Benevento – Avellino – Salerno collegando la stazione del capoluogo di Avellino alla rete ferroviaria elettrificata.

L’intervento è finanziato dalla Regione Campania a valere su risorse FSC 2014/2020 e POR FESR 2014/2020 per un valore di 174 milioni di euro.